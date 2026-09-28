Jak vesmír vyrábí zlato? Fyzikové po 20 letech rozluštili drobný magnetický efekt, který vstupuje do výpočtů

Zlato nezačíná jako zlato
Kousek zlata na Zemi je konečným výsledkem příběhu, který začal dávno před vznikem naší planety. Lehké prvky vznikly už krátce po velkém třesku a další se postupně skládaly uvnitř hvězd. U mnoha prvků těžších než železo ale do hry vstupuje jiný mechanismus: atomová jádra zachycují neutrony a krok za krokem se mění v těžší izotopy a prvky.
Část těchto reakcí probíhá během života hvězd, jiné vyžadují extrémnější podmínky. Při splynutí neutronových hvězd může být okolní hmota na krátkou dobu zaplavena obrovským množstvím neutronů. Jádra je zachycují tak rychle, že vznikají velmi neutronově bohaté izotopy, které se následnými rozpady postupně promění mimo jiné v prvky, jako je zlato nebo platina.
Fyzikové dokážou tyto reakční řetězce modelovat. Potřebují k tomu ale znát pravděpodobnosti obrovského množství jednotlivých jaderných dějů. A právě do těchto výpočtů vstupuje nenápadná zvláštnost, kterou vědci pozorují už déle než dvacet let.
Některá jádra vydávají víc slabších gama paprsků, než bychom čekali
Když atomové jádro zachytí neutron, nevznikne jednoduše klidné větší jádro. Nový systém má přebytek energie a dostane se do excitovaného stavu. Této energie se musí zbavit, často vyzářením gama fotonů.
Pravděpodobnost, s jakou jádro vyzařuje gama záření různých energií, fyzikové popisují pomocí takzvané gama silové funkce.
U některých jader ale před více než dvěma desetiletími narazili na zvláštní chování. V oblasti gama fotonů s nízkou energií nezačala pravděpodobnost vyzařování podle očekávání klesat. Naopak se znovu zvedala.
Jev dostal název low-energy enhancement, nízkoenergetické zesílení. Postupně se objevil u řady lehkých a středně těžkých jader, nikoli však u všech.
Fyzikové věděli, že efekt skutečně existuje. Dlouho ale nevěděli, co se uvnitř atomového jádra mění takovým způsobem, že slabší gama záření začne vznikat častěji.
Nový experiment publikovaný v Nature teď jednu zásadní část této otázky vyřešil. U zinku-70 má zesílení magnetický charakter.
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Uvnitř jádra existují dva různé způsoby přestavby
Atomové jádro není pevná kulička, v níž jsou protony a neutrony jednoduše namačkané vedle sebe. Jde o kvantový systém s mnoha možnými energetickými stavy. Protony a neutrony mají vlastní spin, pohybují se a jejich uspořádání může mít různé elektromagnetické vlastnosti.
Když jádro přechází mezi dvěma stavy a vyšle gama foton, může se jeho vnitřní konfigurace změnit různým způsobem.
Pro nový výzkum byly klíčové dvě možnosti. Při elektrickém dipólovém přechodu, označovaném E1, se mění především prostorové rozložení elektrického náboje. Při magnetickém dipólovém přechodu M1 jde více o změny v pohybu náboje, orientaci spinů a magnetických momentů protonů a neutronů.
Zvenčí přitom mohou oba procesy skončit stejně: z jádra vyletí gama foton.
A právě proto nebylo snadné určit, který z nich tajemné nízkoenergetické zesílení vytváří. Teoretické modely často ukazovaly na magnetické přechody M1, přímý experimentální důkaz ale dlouho chyběl.
Vědci našli dva různé vchody do stejného jádra
Tým ve Facility for Rare Isotope Beams při Michigan State University využil chytrý experimentální trik.
Cílem bylo vytvořit excitované jádro zinku-70. Vědci k němu ale dorazili dvěma různými cestami: nechali se rozpadat dva rozdílné kvantové stavy mědi-70. Oba nakonec vytvořily stejný izotop zinku, ale každý z nich přednostně osídlil jiné excitované stavy.
Je to trochu jako vstoupit do stejné budovy dvěma různými dveřmi. Uvnitř se ocitnete na jiném patře a máte přístup k jiným schodištím.
V jedné z těchto konfigurací byly podmínky pro elektrické E1 přechody výrazně potlačené. Magnetické M1 přechody takové omezení neměly.
Experiment tím vytvořil velmi přímočarý test. Pokud by nízkoenergetické zesílení pocházelo hlavně z elektrických přechodů, mělo by při jejich potlačení výrazně zeslábnout nebo zmizet. Pokud by pocházelo z magnetických přechodů, mělo by zůstat.
Zůstalo.
Data proto podle autorů potvrzují, že nízkoenergetické zesílení v zinku-70 je tvořeno magnetickými dipólovými přechody M1.
Proč několik slabších gama fotonů zajímá astronomy
Tady se drobný experiment s jedním izotopem zinku vrací zpátky ke zlatu.
Když jádro v kosmickém prostředí zachytí neutron, vznikne excitovaný systém. Jestli se pak dokáže vhodně zbavit přebytečné energie gama zářením, ovlivňuje pravděpodobnost celého neutronového záchytu.
Pokud jsou nízkoenergetické gama přechody častější, než starší modely předpokládají, mohou být vyšší také některé vypočtené rychlosti záchytu neutronů.
Jedna změna sama o sobě nemusí znamenat mnoho. Jenže těžké prvky nevznikají jedinou reakcí. Jde o dlouhé řetězce, v nichž jádro zachytí neutron, následně se může beta rozpadem proměnit, znovu zachytí neutron a pokračuje dál.
Malé rozdíly v jednotlivých krocích se proto mohou promítat do výsledné předpovědi toho, kolik kterého prvku při určité astrofyzikální události vznikne. Právě proto autoři zdůrazňují, že lepší pochopení nízkoenergetického zesílení může zlepšit předpovědi jaderných reakčních rychlostí používaných při modelování nukleosyntézy.
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Neznamená to, že jsme právě přepsali původ zlata
Tady je ale důležitá hranice mezi významným výsledkem a efektním zjednodušením.
Nová studie neukazuje, že bychom dosud nevěděli, odkud zlato pochází. Neříká ani to, že jediný magnetický efekt nově vysvětlil jeho vznik. A experiment se týká konkrétně zinku-70, nikoli všech jader účastnících se kosmické výroby těžkých prvků.
Vyřešil však problém, který komplikoval jaderným fyzikům modely už více než dvacet let: alespoň u tohoto jádra nyní vědí, zda záhadný přebytek nízkoenergetického gama záření pochází z elektrických, nebo magnetických přechodů.
To teoretikům dává mnohem konkrétnější zadání. Nemusejí vysvětlovat neurčitý přebytek fotonů. Mohou hledat mechanismy, které vytvářejí magnetické přechody mezi excitovanými jadernými stavy.
Stále přitom nevíme, proč se nízkoenergetické zesílení objevuje u některých jader a u jiných ne, ani zda bude mít všude úplně stejný mikroskopický původ. Právě to patří k dalším otázkám, které má nový experiment pomoci řešit.
Největší problém jsou jádra, která skoro nemůžeme změřit
Pro astrofyziku je celá otázka ještě komplikovanější tím, že mnoho izotopů podstatných pro tvorbu těžkých prvků na Zemi prakticky nepotkáme. Jsou radioaktivní, extrémně neutronově bohaté a mohou existovat velmi krátkou dobu.
Experimentálně proto není možné změřit každou reakci, která se odehraje během extrémních kosmických událostí.
Modely musejí řadu vlastností odhadovat.
Čím lépe tedy pochopíme základní fyziku na jádrech, která experimentálně zkoumat lze, tím lépe můžeme předpovídat chování těch, k nimž se v laboratoři dostáváme jen obtížně nebo vůbec.
A právě v tom spočívá skutečný přínos zinku-70. Není zajímavý proto, že by snad byl tajnou ingrediencí zlata. Posloužil jako laboratorní test jednoho obecnějšího jevu, který může ovlivňovat neutronové záchyty u mnoha dalších jader.
Od pohybu neutronu ke zlatu ve šperku
Na celé věci je možná nejhezčí rozdíl měřítek.
V laboratoři fyzikové začnou dvěma kvantovými stavy radioaktivního izotopu mědi. Sledují jeho rozpad na zinek a měří slabé gama fotony. Z jejich chování nakonec určí, že uvnitř atomového jádra probíhá magnetický typ přeskupení.
Výsledek pak vstupuje do modelů dějů, které mohou probíhat při kosmických katastrofách vzdálených stovky milionů světelných let.
Někde tam se v záplavě neutronů postupně skládají atomová jádra, která o miliardy let později skončí v hornině, elektronice nebo zlatém prstenu.
Nový experiment tedy nedal fyzikům kompletní recept na výrobu zlata.
Po více než dvaceti letech ale konečně vysvětlil jeden z drobných kroků fyziky, podle níž vesmír svůj recept počítá.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Magnetic character of the low-energy enhancement in 70Zn [2], Facility for Rare Isotope Beams / Michigan State University – Magnetic clues inside atomic nuclei help explain how elements form in stars [3], Lawrence Berkeley National Laboratory – On the Nature of Low-Energy Electromagnetic Radiation in Atomic Nuclei [4]. img ai generated