Lebka není jen ochranný obal mozku. V její kostní dřeni vědci našli specializované imunitní „stanice“

Mozek měl být od imunity trochu stranou
Imunitní systém se po těle pohybuje téměř neustále. Buňky v krvi a lymfě hledají známky infekce, poškození nebo nádorového růstu a informace o podezřelých molekulách se dostávají do lymfatických uzlin a dalších míst, kde se může rozběhnout cílená obranná reakce.
Mozek ale dlouho vypadal jako zvláštní výjimka.
Má hematoencefalickou bariéru, která přísně reguluje průchod látek mezi krví a nervovou tkání, a silná imunitní reakce je v něm sama o sobě nebezpečná. Oteklý kotník má kam zvětšit svůj objem. Mozek sevřený uvnitř pevné lebky podobný prostor nemá.
Proto se o centrální nervové soustavě dlouho mluvilo jako o relativně imunitně privilegovaném prostoru.
Neznamenalo to, že by mozek žádnou obranu neměl. Má například vlastní specializované imunitní buňky zvané mikroglie a jeho okolí rozhodně není imunologicky prázdné. Představa ale dlouho počítala s mnohem větším oddělením mozku od běžného adaptivního imunitního systému, než jaké dnes začínáme vidět.
A překvapivě důležitou roli v novém obrazu získává něco, co jsme ještě nedávno považovali hlavně za pevnou ochrannou schránku.
Lebka.
V kosti nad mozkem nejsou jen krvinky čekající na práci
Kostní dřeň si většina lidí představí uvnitř velkých kostí, například stehenní kosti nebo pánve. Jenže dřeň obsahují také kosti lebky.
A ukazuje se, že právě tato kostní dřeň není pouze další zaměnitelnou továrnou na krvinky.
Výzkumníci z Washington University School of Medicine v St. Louis našli v lebce myší organizované shluky několika typů imunitních buněk. Byly v nich T lymfocyty, B lymfocyty i buňky, jejichž úkolem je ostatním částem imunity předkládat cizí nebo podezřelé molekuly – takzvané antigeny.
Ještě zajímavější bylo jejich uspořádání.
Buňky netvořily pouze náhodnou směs rozptýlenou kostní dření. V některých částech lebky se organizovaly do struktur připomínajících malé lymfatické komplexy, v nichž se mohou B buňky aktivovat, množit a připravovat cílenou protilátkovou odpověď.
Některými vlastnostmi tak připomínaly místa, která bychom normálně hledali například v lymfatických uzlinách.
Jenže tyto struktury seděly přímo ve stěně pouzdra kolem mozku.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Mezi mozkem a lebkou vedou mikroskopické zkratky
Nový objev nevznikl úplně z ničeho. V posledních letech se postupně objevovaly výsledky, které ukazovaly, že vztah mezi mozkem a lebkou je mnohem přímější.
Kostmi lebky procházejí mikroskopické kanálky spojující kostní dřeň s mozkovými obaly. Mohou jimi putovat imunitní buňky a komunikovat přes ně mohou také látky spojené s děním v centrální nervové soustavě.
Další výzkum ukázal, že mozkomíšní mok – kapalina obklopující mozek a míchu – může přinášet informace o stavu nervové soustavy až do prostředí kostní dřeně lebky.
Najednou tedy vzniká úplně jiný obraz.
Lebka není neprostupná zeď, na jejíž jedné straně je mozek a na druhé zbytek organismu. Na mikroskopické úrovni existují mezi jejím nitrem, mozkovými obaly a tekutinami kolem mozku komunikační cesty.
Nová studie k tomu přidává zásadní detail: na druhém konci těchto cest může čekat organizovaná adaptivní imunita připravená informace z mozku skutečně zpracovat.
Mozek může posílat vzorky přímo sousedům
Výzkumníci experimentálně sledovali antigeny pocházející z centrální nervové soustavy. Ty se dostávaly do kostní dřeně lebky, kde je zachycovaly buňky místního imunitního systému.
To je důležitější, než může znít.
Imunitní reakce často potřebuje nejprve zjistit, co přesně má hledat. Antigen prezentující buňky vezmou část potenciálně nebezpečné molekuly a ukážou ji T lymfocytům. Ty pak mohou pomoci aktivovat další složky obrany, včetně B buněk vyrábějících protilátky.
Normálně si tuto práci spojujeme například s lymfatickými uzlinami.
Lebka ale sedí několik milimetrů od zdroje problému.
Pokud se informace o tom, co se právě děje v mozku, dostávají přímo do její kostní dřeně, může tam vzniknout jakási lokální první kontrola, ještě než se do odpovědi naplno zapojí vzdálenější části imunitního systému.
A právě to vědci pozorovali v experimentech s nádory mozku.
Při mozkovém nádoru patřila lebka mezi první, kdo reagoval
V myších modelech mozkových nádorů se struktury v kostní dřeni lebky aktivovaly v raných fázích imunitní odpovědi.
Když vědci jejich fungování experimentálně narušili, protinádorová obrana zeslábla. Do nádoru pronikalo méně lymfocytů a aktivita některých buněk schopných nádor ničit byla nižší.
Když naopak místní imunitní reakci podpořili, obrana proti nádoru se zlepšila.
Experimenty také naznačily zajímavé rozdělení práce. Lokální struktury v lebce se mohly zapojit brzy díky své bezprostřední blízkosti mozku, zatímco vzdálenější lymfatické orgány následně pomáhaly reakci zesílit a udržovat.
Připomíná to rozdíl mezi místní hlídkou a posilami z většího velitelství.
Analogie samozřejmě není doslovná. Imunitní systém nemá centrální operační místnost a lebka není vojenská základna. Obraz ale pomáhá pochopit, proč může několik milimetrů vzdálenosti v biologii znamenat velkou výhodu.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Proč by si mozek stavěl obranu právě do lebky?
Z evolučního hlediska to dává překvapivě dobrý smysl.
Centrální nervová soustava je mimořádně citlivá. Příliš slabá imunitní reakce dovoluje infekci nebo nádoru růst. Příliš silná může poškodit neurony, které se nahrazují mnohem hůře než buňky mnoha jiných tkání.
Rychlá lokální informace proto může být cenná.
Místo aby se molekuly pocházející z mozku nejprve rozptýlily organismem a čekaly, až je někde zachytí vzdálený lymfatický orgán, má nervová soustava potenciální kontrolní stanici prakticky nalepenou na svém povrchu.
Studie navíc ukázala, že odpověď závisela na fyziologickém odvádění látek z mozku prostřednictvím systému proudění mozkomíšního moku. Když výzkumníci tento proces v myších modelech narušili, do kostní dřeně lebky se dostávalo méně mozkových antigenů a místní imunitní reakce slábla.
Lebka tedy nemusí být pouze zásobárnou buněk, které jsou náhodou blízko. Může být součástí skutečného komunikačního okruhu mezi mozkem a imunitou.
A co lidská lebka?
Tady přichází nejdůležitější brzda celé studie.
Rozsáhlé funkční experimenty probíhaly převážně na myších. Právě u nich vědci mohli jednotlivé buněčné populace sledovat, blokovat jejich funkci, podávat antigeny nebo experimentálně ovlivňovat mozkové nádory.
U lidí zatím podobně detailní zásahy samozřejmě provést nelze.
Analýza lidské kostní dřeně lebky ale odhalila buněčné populace odpovídající alespoň části systému, který vědci popsali u myší. Dřívější práce navíc ukázaly, že lebka lidí s glioblastomem může obsahovat imunitní buňky spojené s nádorem.
Máme tedy důvod se ptát, zda podobná lokální imunitní síť funguje i u člověka.
Zatím ale nemáme právo říct, že byla její funkce u lidí prokázána stejně podrobně.
A už vůbec z toho nevyplývá, že máme novou léčbu nádoru mozku.
Lebka by se jednou mohla stát cestou k léčbě
Právě blízkost těchto struktur k mozku ovšem láká k dalším experimentům.
Pokud se potvrdí, že lokální imunitní stanice lebky hrají podobnou roli také u lidí, mohlo by být teoreticky zajímavé pokusit se jejich aktivitu ovlivnit přímo zvenčí nebo prostřednictvím léčiv cílených na kostní dřeň lebky.
To by mohlo být relevantní nejen pro mozkové nádory. Imunita se podílí také na celé řadě neurodegenerativních, autoimunitních a zánětlivých onemocnění.
Jenže právě tady je třeba být velmi opatrný. Stejný systém, který dokáže pomáhat při obraně proti nádoru, může v jiném kontextu přispívat k nežádoucímu zánětu. „Posílit imunitu v lebce“ proto není univerzální léčebný plán.
Nejprve musíme mnohem lépe pochopit, co tyto struktury dělají v lidském zdravém mozku a jak se jejich chování mění při jednotlivých nemocích.
Stěna kolem mozku začíná vypadat úplně jinak
Ještě před několika desetiletími byl obrázek poměrně jednoduchý. Mozek představoval výjimečně chráněný orgán, krev od něj oddělovala specializovaná bariéra a lebka byla především mechanický pancíř.
Novější objevy postupně přidaly lymfatické cévy mozkových obalů, kanálky procházející kostmi lebky, přísun imunitních buněk z její kostní dřeně a tok informací z mozkomíšního moku.
Teď se do stejného obrazu přidávají organizované struktury schopné skutečné adaptivní imunitní reakce.
Neznamená to, že stará představa imunitního privilegia mozku byla jednoduše „špatně“. Hematoencefalická bariéra existuje a centrální nervová soustava skutečně zachází s imunitním zánětem jinak než většina těla.
Mění se ale význam slova izolace.
Mozek možná není pevnost, která se před imunitou ukrývá za několika vrstvami zdí. Spíš připomíná velmi přísně střežený prostor, jehož ochranka má některé své hlídky zabudované přímo do hradeb.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], Nature – Functional role of skull lymphoid structures in CNS immunosurveillance [2]. img ai generated