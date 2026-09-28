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Lebka není jen ochranný obal mozku. V její kostní dřeni vědci našli specializované imunitní „stanice“

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Mozek byl dlouho popisován jako orgán, který si od běžného imunitního provozu těla drží odstup. Tento obraz se ale v posledních letech rychle komplikuje. Nový výzkum ukazuje, že přímo v kostní dřeni lebky existují organizované skupiny imunitních buněk, které mohou zachytávat informace přicházející z mozku a reagovat na ně.
Lebka není jen ochranný obal mozku. V její kostní dřeni vědci našli specializované imunitní „stanice“

Lebka není jen ochranný obal mozku. V její kostní dřeni vědci našli specializované imunitní „stanice“

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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