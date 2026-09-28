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Němci postavili 3D tiskárnu, jaká nemá ve světě obdobu. Používá nejjasnější rentgen na planetě a AI

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Univerzita v Kasselu uvedla do provozu výzkumnou infrastrukturu LMD², která kombinuje kovový 3D tisk, rentgenovou analýzu v reálném čase a AI.
Nové výzkumné zařízení LMD²

Nové výzkumné zařízení LMD²

Zdroj: Hessenschau.de
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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