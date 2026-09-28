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Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka

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Ceny elektřiny stoupají a mnozí hledají, kde doma ušetřit. Přitom jeden spotřebič v kuchyni žere energii daleko víc, než bychom čekali.
Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka

Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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