Spotřebuje víc energie než lednička a pračka dohromady. V kuchyni trůní většině Česka

Skrytý žrout v každodenním provozu
Když se řekne vysoká spotřeba elektřiny, většina lidí si vybaví sušičku prádla nebo myčku nádobí. Málokdo by tipoval zařízení, které používáme prakticky každý den – často i několikrát denně. A přesto právě ono dokáže za rok spotřebovat víc proudu než lednice a pračka dohromady.
Studie švédského energetického úřadu Energimyndigheten odhalila překvapivé pořadí domácích spotřebičů. Na špici žebříčku nefiguruje ani klimatizace, ani elektrický bojler. Vítězem je elektrický sporák – konkrétně indukční varná deska, která díky svému vysokému příkonu dokáže ročně sežrat až třikrát víc elektřiny než běžná chladnička.
Problém tkví v samotné podstatě vaření. Zatímco lednice běží na nízký výkon nepřetržitě, sporák při zapnutí odebírá mezi 1 000 až 3 000 watty najednou. I když ho používáte jen hodinu denně, roční bilance je drtivá. Podle švédských odborníků může takový režim znamenat spotřebu okolo 730 kWh ročně při plném výkonu, v reálném provozu (kdy po přivedení k varu snižujeme teplotu) se pohybuje kolem 415 kWh.
Proč zrovna indukce – a jak na to
Indukční deska funguje na principu elektromagnetického pole, které zahřívá přímo kovové dno hrnce. Samotný povrch zůstává chladný, energie se nepromrhává do okolního vzduchu. Právě proto je indukce nejúspornější ze všech elektrických variant vaření – ve srovnání s klasickou sklokeramikou ušetří až 20 % energie, oproti starým litinovým plotýnkám dokonce 40 %.
Jenže i ta nejefektivnější technologie potřebuje velký příkon, aby rychle přivedla vodu k varu nebo osmažila maso. A právě v tom spočívá paradox: indukce vaří rychle a úsporně, ale pořád patří mezi největší žrouty v domácnosti.
Švédští experti proto radí několik jednoduchých triků. Vařte vždy s pokličkou – ušetříte až 30 % energie, protože teplo neuniká do vzduchu. Další chytrý tah: vodu na těstoviny nebo brambory si předehřejte v rychlovarné konvici, která je energeticky ještě šetrnější než sporák.
Každá minuta na plotýnce navíc se zkrátka počítá. Někdy stojí za to zamyslet se nad tím, co vlastně doma spotřebovává nejvíc – a začít právě u sporáku.
Zdroje článku: dagens.no, paloalto.gov, consumerreports.org, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková