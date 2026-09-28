Klopp chce chránit hráče před kalendářem. Jenže reprezentace potřebuje něco, co odpočívat nemůže: souhru

Když Jürgen Klopp nominoval pro čtyři zápasy Ligy národů 44 hráčů a rozdělil je do dvou skupin, působilo to jako velmi kloppovská odpověď na problém současného fotbalu. První čtyřiadvacítka měla odehrát zápasy s Nizozemskem a Řeckem, potom se měla velká část hráčů vrátit do klubů a na Srbsko a odvetu v Řecku nastoupit druhá skupina. Klopp tím chtěl během dlouhého reprezentačního okna vyzkoušet široký výběr a současně omezit zátěž lidí, kteří už v klubech hrají téměř nepřetržitě.
Po prvních dvou zápasech má Německo jediný bod. Remízu 1:1 v Amsterdamu následovala domácí porážka 0:1 s Řeckem, kterou v 74. minutě zařídil Dimitrios Kourbelis. Klopp proti prvnímu utkání provedl pět změn v základní sestavě a Německo narazilo na soupeře, jehož hlubší obranu nedokázalo rozebrat.
Dvě správné myšlenky se dostaly proti sobě
Na Kloppově argumentu o přetížení není nic absurdního. Moderní reprezentanti přijíždějí na srazy mezi ligovými zápasy, evropskými poháry a dlouhými sezonami, během nichž se prostor pro regeneraci neustále zmenšuje. Rozdělit čtyři zápasy mezi větší počet hráčů proto z pohledu zdravotního managementu dává velmi dobrou logiku.
Jenže národní tým má problém, který klub řešit nemusí: společného času má směšně málo. Trenér Liverpoolu mohl po špatně zvládnutém pressingu druhý den hráče postavit na hřiště a situaci hodinu opravovat. Trenér Německa dostane několik tréninků a potom mu hráči na týdny zmizí zpátky do klubů.
Právě proto má každá velká rotace vyšší cenu než v klubovém fotbale. Nový hráč nepřináší jen čerstvé nohy, ale také trochu jiné návyky, načasování pohybu a zkušenosti z úplně jiného systému.
Proti Řecku se tenhle problém ukázal velmi prakticky
Klopp vyměnil proti Nizozemsku pět členů základní sestavy. Alexander Nübel nastoupil místo Marca-Andrého ter Stegena, změny přišly také v obraně a útoku a Německo se proti kompaktní řecké defenzivě dlouho snažilo vytvářet prostor bez dostatečně přesných automatismů. DFB po utkání popsal domácí výkon jako zápas, v němž Německo nedokázalo najít průchod řeckou obranou.
To samozřejmě neznamená, že za porážku může samotná rotace. Jeden zápas je příliš malý vzorek a němečtí hráči měli dost individuální kvality na to, aby podobný duel zvládli bez ohledu na počet změn. Zajímavé je ale něco jiného: Klopp se snaží léčit jeden reálný problém moderního fotbalu způsobem, který může zvětšovat jiný problém specifický právě pro reprezentaci.
A teď začne velká část procesu znovu
První skupina měla dva zápasy na to, aby pochopila Kloppovy požadavky v reálném utkání. Teď má velká část hráčů odjet a přijde druhý výběr. Ten může být fyzicky svěžejší, ale bude potřebovat znovu projít stejným procesem vysvětlování rolí a vytváření souhry.
Právě tady se ukáže, jestli Kloppův experiment dokáže spojit dvě věci, které se zatím trochu přetahují o stejný prostor. Německo potřebuje chránit hráče, protože kalendář je objektivně brutální. Současně potřebuje rychle vytvořit tým, který se dokáže pohybovat jako celek, protože do dalšího velkého turnaje nemá nekonečný počet srazů.
Po dvou zápasech tedy není důvod tvrdit, že Kloppův experiment selhal. Je ale poprvé vidět účet, který může mít. Čerstvější hráči jsou užiteční jen tehdy, pokud zároveň vědí, co mají společně dělat.
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Zdroje: DFB – Klopp names first squad as Germany head coach [1], DFB – Germany lose to Greece in Klopp's first home match [2].