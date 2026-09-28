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Klopp chce chránit hráče před kalendářem. Jenže reprezentace potřebuje něco, co odpočívat nemůže: souhru

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Jürgen Klopp začal u Německa remízou 1:1 v Nizozemsku a domácí porážkou 0:1 s Řeckem. Před reprezentačním blokem přitom zaujal plánem se 44 hráči rozdělenými do dvou skupin, který měl omezit přetížení. Myšlenka dává fyzicky smysl. Po dvou zápasech se ale ukazuje její první praktická cena: trenér národního týmu už tak bojuje s nedostatkem společného času a velká rotace mu vytváření automatismů ještě komplikuje.
Klopp chce chránit hráče před kalendářem. Jenže reprezentace potřebuje něco, co odpočívat nemůže: souhru

Klopp chce chránit hráče před kalendářem. Jenže reprezentace potřebuje něco, co odpočívat nemůže: souhru

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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