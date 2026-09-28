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Míchaná vejce nemusíte solit až na talíři. Záleží i na tom, kdy je sundáte z pánve

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Míchaná vejce můžete osolit už před vařením. Když pustí vodu, zkontrolujte také délku a teplotu přípravy. Ukazujeme i jednoduché domácí srovnání doby solení.
Míchaná vejce na vidličce nad talířem

Míchaná vejce na vidličce nad talířem

Zdroj: Marc / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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