Důchodci se musejí mít na pozoru. Podvodníci vědí, jak je připravit o dům

Digitální slídilové v katastru nemovitostí
Mnozí lidé se domnívají, že úvěroví podvodníci oslovují své oběti náhodně nebo pasivně čekají, až je klienti sami vyhledají. Skutečnost je však mnohem děsivější a systematičtější.
Predátoři dnes využívají moderní technologie k tomu, aby si své oběti vytipovali s chirurgickou přesností. Procházejí menší města a obce prostřednictvím panoramatických online map, jako jsou Google Street View nebo Mapy.cz Panorama. Hledají vizuálně zanedbané rodinné domy, například ze 30. nebo 70. let, které zjevně vyžadují nákladnou rekonstrukci.
Jakmile takovou stavbu najdou, stačí jim pár kliknutí v Katastru nemovitostí ČR, aby zjistili, komu nemovitost patří. Cílem jsou téměř vždy zranitelní senioři, kteří nemají dostatek vlastních finančních prostředků na opravy. Jakmile predátor získá jméno a adresu vlastníka, přichází na řadu aktivní oslovení s lákavou, ale extrémně nebezpečnou nabídkou pomoci.
Mýtus o rychlých online půjčkách
Ve veřejném prostoru často panuje představa, že senioři nejčastěji padají do dluhových pastí kvůli rychlým online mikropůjčkám. To je však mýtus, protože starší generace se v online prostředí mikropůjček téměř nepohybuje.
Skutečným a největším rizikem jsou pro ně osobní či dopisové nabídky zajištěné zástavou nemovitosti. Tyto nabídky přicházejí přímo do schránky nebo formou telefonátu – a působí důvěryhodně, protože oslovují seniora jménem a znají jeho konkrétní situaci.
Příběh, který se může stát každému
Jak taková past funguje v praxi, ukazuje modelový příklad čtyřiasedmdesátiletého vdovce, který žije v menším městě v rodinném domě ze 70. let. Jeho jediným příjmem je starobní důchod ve výši 19 000 Kč.
Když se na jeho domě poškodí střecha, jejíž oprava vyžaduje 250 000 Kč, ocitá se v bezvýchodné situaci. Banka mu kvůli vysokému věku a nízkému příjmu úvěr neposkytne.
V tu chvíli zasahuje nebankovní poskytovatel, který si dům vyhledal přes panoramatické mapy a seniorovi poslal personalizovaný dopis s nabídkou financování opravy. Firma mu ochotně půjčí potřebných 250 000 Kč, ale do smlouvy skrytě vloží zástavní právo na dům v hodnotě 5 000 000 Kč.
Splátka je nastavena na 8 000 Kč měsíčně, což seniorovi po zaplacení energií a léků neumožňuje důstojně vyžít. Stačí pak jediný výpadek splátky a věřitel okamžitě uplatní drsná smluvní ujednání. Senior tak kvůli dluhu v řádu statisíců přichází o střechu nad hlavou v hodnotě milionů korun.
Varování experta
Na tento alarmující trend upozorňuje Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství organizace Člověk v tísni, v rozhovoru pro portál České důchody. Jeho doporučení pro všechny starší občany a jejich rodiny je naprosto jednoznačné.
„Kdybych měl seniorům v tomto ohledu doporučit jednu jedinou věc, pak je to velká nedůvěra k nevyžádaným nabídkám úvěru. Pokud vám někdo sám od sebe napíše, zavolá nebo vhodí do schránky nabídku, že vám půjčí peníze proti nemovitosti a pomůže vyřešit vaše problémy, rozhodně nic nepodepisujte bez nezávislé konzultace,“ zdůrazňuje Daniel Hůle.
Jak se účinně bránit predátorským praktikám?
Základním pravidlem je absolutní nedůvěra k jakýmkoliv nevyžádaným nabídkám finančních služeb. Pokud potřebujete peníze na opravu domu, nikdy nejednejte pod tlakem a nenechte se zlákat zdánlivě snadným řešením.
Každou smlouvu, která obsahuje zástavní právo k vaší nemovitosti, si nechte předem prověřit. Bezplatné dluhové poradny jsou připraveny pomoci a posoudit, zda je nabízený úvěr bezpečný. Ochrana vlastního domova před lidmi, kteří zneužívají moderní technologie k vyhledávání zranitelných obětí, musí být vždy na prvním místě.
Zdroje článku: ceskeduchody.cz, penize.cz, obcanskeporadny.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová