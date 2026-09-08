Oppo A7 Pro poznáme už tento týdenPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Oppo A7 Pro poznáme už tento týden
V roce 2022 společnost Mediatek představila procesor Helio G99, což měl být v podstatě poslední v řadě s...
Po více než roce známe v pořadí sedmé pokračování bezdrátových sluchátek FreeBuds od společnosti Huawei....
Nabídku otevřených sluchátek s klipovým designem se rozhodla podpořit čínská firma Anker. Jejich nejnovější...
Dnes Xiaomi představilo nový ohebný mobil 18 Fold s novým poměrem stran. Tento typ dostává postupně...
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