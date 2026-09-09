Čvančara zatížil hradeckou kasu. Klub ho ale z Německa získal s výraznou slevou

3. září 2026 se na webu FC Hradec Králové objevilo jméno, které český fotbal zná z titulků bulváru i sportovních rubrik současně. Tomáš Čvančara, čtyřiadvacetiletý útočník Borussie Mönchengladbach, přišel na roční hostování. Klub oznámení podal střízlivě, jenže za kulisami stojí finanční operace, která v českém ligovém prostředí nemá srovnání. Borussia platí víc než polovinu hráčovy měsíční mzdy, a přesto hradecký podíl představuje částku, jakou si východočeský klub dosud nikdy za jednoho hráče nedovolil.
Co víme o penězích, a co ne
Přesnou cifru nezveřejnil ani Hradec, ani Gladbach. iSport ale přinesl klíčovou indicii: Borussia nese víc než polovinu Čvančarovy výplaty. Druhý dílek skládačky nabízí externí mzdová databáze Salary Sport, která odhaduje jeho současný roční kontrakt na zhruba 47 milionů korun. Pokud Hradec hradí méně než polovinu, jeho podíl se pohybuje pod hranicí asi 19,5 milionu korun za sezonu, tedy maximálně kolem 1,6 milionu měsíčně.
Zní to jako sleva. A je to sleva. Jenže kontext ji relativizuje. Podle loňských údajů iDNES činil celý fond odměn hradeckých hráčů 44 milionů korun za sezonu 2025/26. Odhadovaný podíl na Čvančarově mzdě by sám mohl tvořit 44 až 53 procent této částky. Jeden hráč, skoro polovina mzdového rozpočtu kádru. To není běžné hostování. To je investiční rozhodnutí.
Proč Gladbach souhlasil
Borussia Mönchengladbach nepůjčuje hráče do české ligy z dobré vůle. Klub po členské schůzi v dubnu 2026 přiznal ztrátu téměř 100 milionů korun po zdanění za rok 2025, pokles televizních příjmů a nutnost dál snižovat personální náklady. Mzdový fond už předtím klesl z 98,5 na 94,6 milionu eur, a vedení avizovalo, že škrty budou pokračovat.
Čvančara do tohoto obrazu zapadá bolestně přesně. Za dvě bundesligové sezony odehrál 54 zápasů a dal 8 gólů. Opakovaně ho brzdila zranění. V lednu 2026 odešel na půlroční hostování do Celticu, kde podle informací Floriana Plettenberga převzal skotský klub celý zbytek platu, zhruba 25 milionů korun hrubého do konce sezony. Ani tam se ale Čvančara neprosadil: 13 soutěžních startů, 2 góly.
Gladbach tak stál před prostou kalkulací. Hráč se smlouvou do června 2028, s vysokým platem a klesající tržní hodnotou. Sdílené hostování do Česka znamená úsporu části mzdových nákladů, uvolnění místa v kádru a šanci, že se útočník v domácím prostředí herně restartuje a znovu zvýší svou cenu. Slevu doručila spíš nouze Borussie než vyjednávací síla Hradce.
Tomekův Hradec a nový finanční strop
Že si Hradec Králové vůbec mohl takový závazek vzít, souvisí s jedním konkrétním datem: 25. 5. 2026. Tehdy klub oznámil změnu vlastnické struktury, podnikatel Ondřej Tomek získal majoritu 59 procent ve společnosti FOTBAL HK 1905. Město i klub jeho vstup veřejně spojily se silnějším finančním zázemím a vyššími ambicemi.
Rozpočet kolem 200 milionů korun, o kterém se mluvilo už před sezonou 2025/26, teď dostává konkrétní obrysy. Čvančara je první opravdu viditelný test toho, kam až chce Tomekův Hradec finančně sahat. Nejde přitom jen o měsíční výplatu, jde o signál směrem ke kádru, soupeřům i fanouškům, že klub myslí ambice vážně.
Současně ale platí, že transakce stojí na mimořádné kombinaci tří podmínek: bundesligový klub ochotný doplácet většinu platu, hráč ochotný k návratu domů a majoritní vlastník se silným zázemím. Bez kterékoli z nich by model nefungoval. Spíš než nový standard českého přestupového trhu je to jednorázová výjimka.
První test na hřišti
V neděli 6. 9. 2026 nastoupil Čvančara v základní sestavě proti Spartě Praha. Odehrál 83 minut a připsal si asistenci na vítězný gól Micka van Burena při výhře 2:1. Okamžitý dopad na hřišti, přesně to, co klub potřeboval. Před jeho příchodem trápila Hradec nízká produktivita, zraněný Ondřej Mihálik chyběl a Herman Barkouski řešil pracovní povolení.
Jedna asistence ale ještě nedělá návratnost investice. Čvančarova zahraniční bilance (8 gólů v 54 bundesligových zápasech, 2 góly ve 13 startech za Celtic) ukazuje hráče, který svůj potenciál zatím naplnil jen v náznacích. Pokud zůstane zdravý a soustředí se výhradně na fotbal, může být pro Hradec rozdílovým hráčem. Pokud ne, klub zaplatí rekordní cenu za sezonu plnou otazníků.
Hostování trvá jednu sezonu, veřejně potvrzená opce na trvalý přestup v otevřených zdrojích doložená není. Čvančarova smlouva v Gladbachu běží do června 2028, a o tom, co bude dál, rozhodne právě těch deset měsíců v Hradci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl