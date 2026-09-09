Nápad, který by neodmítl ani Čapek: Každý týden hraje hlavní roli někdo jiný. Neobvyklý koncept láká davy z celého světa

Morioka Shoten je zajímavé tím, že se nachází v jedné z nejluxusnějších tokijských čtvrtí zvané Ginza. Kromě něj zde najdete luxusní butiky všemožných značek, které se předhánějí v co nejbohatší nabídce. Pokud byste ale chtěli navštívit přímo toto knihkupectví, budete muset opustit hlavní bulváry a zatoulat se do postranních uliček Ginzy. Knihkupectví, které mění svou tvář
Knihkupectví Morioka Shoten se poprvé otevřelo návštěvníkům v květnu roku 2015 a okamžitě přitáhlo pozornost celého světa. Jeho koncept je zcela ojedinělý, přitom zdánlivě jednoduchý: jedna místnost a v ní vystavená jedna jediná kniha na šest dní. Každé úterý se titul vymění za jiný, jehož výtisky se poté prodávají po dobu jednoho týdne. Další úterý ho nahradí jiný titul.
Nejde ale jen o prodej, s novou knihou se totiž mění i výloha a instalace uvnitř samotného knihkupectví. Absolutně vše se přizpůsobuje prodávané knize. Každý týden je tedy jiná výstava, jiné dekorace a Morioka Shoten se tak mění v úplně jiný svět. Cílem je, aby se zákazníci cítili, jako kdyby vstupovali do samotné knihy. Tomu napomáhá i pořádání přednášek a debat s autory, překladateli nebo třeba ilustrátory právě vystavované knihy. Celá proměna prostoru knihkupectví je však časově náročná, a proto je Morioka Shoten každé pondělí zavřené. Další titul je tedy vždy prodáván od úterý do neděle, přičemž prodávanou knihou může být cokoliv. Jeden týden to může být manga, další týden cestopis a poté třeba román.
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https://www.instagram.com/p/DaKsUOTJzBS/
Zrození nápadu
Majitelem knihkupectví je Yoshiyuki Morioka,
což není žádný nováček ve světě literatury. Nejdříve několik let pracoval jako prodavač v knihkupectví v jiné tokijské čtvrti a poté si otevřel svoje vlastní. Tam se rozhodl prodávat přibližně 200 pečlivě vybraných titulů a pravidelně pořádal také autorská čtení a křty knih. Byly to právě křty knih, které mu vnukly myšlenku založit knihkupectví, které by prodávalo pouze výtisky jedné knihy. Na křty knih totiž vždy přicházelo mnoho lidí, i když se jednalo pouze o jednu knihu. Atmosféra i prodeje byly na takových akcích podle Yoshiyukiho Morioky vždy skvělé, a tak začal přemýšlet o novém konceptu knihkupectví.
Na zrealizování nápadu ale potřeboval investora. Tím se nakonec v roce 2014 stal Tomoyuki Toyama, businessman, kterého nápad nadchl natolik, že se do něj hned rozhodl investovat. A už o osm měsíců později Morioka Shoten otevřelo.
Filozofie knihkupectví
V době, kdy vychází každý rok nepřeberné množství knih a online obchody nabízejí miliony titulů, se Morioka Shoten vydává přesně opačným směrem.
Yoshiyuki Morioka věří, že jediná kniha nabízí hlubší porozumění a bližší vztah mezi čtenářem a textem než přeplněné police. Vnitřek knihkupectví proto připomíná spíš japonský čajový pavilon, případně prostor pro meditaci než obchod. Morioka Shoten má být prostorem pro pozorné čtení, rozjímání a rozhovory o knihách. Není tu místo ani pro spěch, ani pro zahlcení možnostmi výběru. Je tu jen jedna kniha a je na vás, zda se ji rozhodnete číst.
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https://www.tiktok.com/@chloefcotter/video/7635325784424582422
Morioka Shoten tak říká, že není pouhým knihkupectvím, ale místem pro nalezení klidu. Ukazuje, že knihy dokážou spojovat a vytvářet komunity lidí. Zároveň dokazuje, že čtení nemusí být osamělé. Nahlédnout do Morioka Shoten můžete buď přímo v samotném Tokiu, nebo prostřednictvím jejich Instagramu, kde sdílejí střípky ze života tohoto jedinečného prostoru.
Zdroje: Takram, ARTL Studio, The Guardian, Quartz