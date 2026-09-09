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Nápad, který by neodmítl ani Čapek: Každý týden hraje hlavní roli někdo jiný. Neobvyklý koncept láká davy z celého světa

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Knihkupectví si dnes většina lidí představí jako prostor naplněný od podlahy až ke stropu množstvím knih. A mnohý obchodník by řekl, že když chce být knihkupectví úspěšné, musí nabízet nepřeberné množství titulů různého zaměření. Japonský podnikatel a knihkupec ale zvolil zcela jiný přístup. Zpočátku mu nikdo nevěřil, dnes však jeho knihkupectví přitahuje zákazníky z celého světa.
Nápad, který by neodmítl ani Čapek: Každý týden hraje hlavní roli někdo jiný. Neobvyklý koncept láká davy z celého světa

Nápad, který by neodmítl ani Čapek: Každý týden hraje hlavní roli někdo jiný. Neobvyklý koncept láká davy z celého světa

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Asianstyle

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