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Huawei oznamuje nová ANC sluchátka FreeBuds 7

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Po více než roce známe v pořadí sedmé pokračování bezdrátových sluchátek FreeBuds od společnosti Huawei. Oproti poslední generaci z března loňského roku došlo k hromadě...
Huawei oznamuje nová ANC sluchátka FreeBuds 7

Huawei oznamuje nová ANC sluchátka FreeBuds 7

Zdroj: Huawei FreeBuds 7 | Zdroj: Huawei
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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