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Hektický poslední den přestupáku. Slovan utratil miliony, talent odchází do Brna

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V libereckém Slovanu měli poslední přestupový den hodně napilno. Oficiálně byl představen ofenzivní hráč Matěj Mikulenka, který přichází z Olomouce, hráčem Slovanu je už podle informačního systému FAČR mladý levý bek David Hamansenya. Naopak na hostování bez opce zamířil do brněnské Zbrojovky křídelník Afolabi Soliu.
Hektický poslední den přestupáku. Slovan utratil miliony, talent odchází do Brna

Hektický poslední den přestupáku. Slovan utratil miliony, talent odchází do Brna

Zdroj: Slovan liberec
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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