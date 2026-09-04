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Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc

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Výstrahu před silným větrem, který může doprovázet přechod studené fronty a bouřky, vydali také pro Liberecký kraj meteorologové. Platit má v Libereckém kraji všude, vyjma České Lípy a Turnova. V platnosti je od dnešních 22 hodin do zítřejších 3 hodin ráno.
Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc

Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc

Zdroj: Pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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