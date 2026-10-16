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Okamžitě spálit! Vajíčka klíšťat na zahradu nepatří

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Uklízeli jste kompost nebo jinou část vaší zahrady a zaujal vás malý chomáček černých nebo hnědých kuliček? Nic, co by se nemohlo stát. Možná jste něco takového už někdy našli a neřešili jste to. Určitě byste měli. My se proto v následujících řádcích zaměříme na to, jak vajíčka klíšťat vypadají. Mimo jiné přidáme i zajímavé informace týkající se právě klíšťat a toho, jak je ze zahrady efektivně vypudit. Alternativ existuje poměrně velké množství.
Klíště a vajíčka

Klíště a vajíčka

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 13:43

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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