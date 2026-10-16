Okamžitě spálit! Vajíčka klíšťat na zahradu nepatří

Uklízeli jste kompost nebo jinou část vaší zahrady a zaujal vás malý chomáček černých nebo hnědých kuliček? Nic, co by se nemohlo stát. Možná jste něco takového už někdy našli a neřešili jste to. Určitě byste měli. My se proto v následujících řádcích zaměříme na to, jak vajíčka klíšťat vypadají. Mimo jiné přidáme i zajímavé informace týkající se právě klíšťat a toho, jak je ze zahrady efektivně vypudit. Alternativ existuje poměrně velké množství.
Jak poznat vajíčka klíšťat?
Vajíčka klíšťat představují první stádium celého životního cyklu těchto tvorů. Právě proto bychom je měli vždy poznat a rychle zlikvidovat. Vypadají jako miniaturní kuličky, které mohou mít bílou, béžovou, případně světle hnědou barvu. Typické je jejich uspořádání do větších shluků. Může jich být několik desítek, ale klidně i stovek.
Kde se nejčastěji nachází vajíčka klíšťat
Tradičně jsou ukrytá třeba v takovém listí. To může být buď přímo na zemi pod stromy, nebo třeba v kompostu. Výjimkou není ani jiný organický odpad a své místo si najdou tato vajíčka také v trávě. Pouhým okem je možné vajíčka najít, nicméně jde o poměrně složitou záležitost. Jejich rozměry jsou totiž titěrné. Pokud na zahradě najdete klíště, počítejte se tím, že vajíčka budou i v jeho blízkosti.
Tip: Jak správně vyndat klíště. Dejte si pozor na různé triky.
Co klíšťata přitahuje?
Samozřejmě zarostlá zahrada a nepřístupná místa plná vlhkosti. Stejně tak i nestříhané keře a větší množství nahromaděného spadaného listí. Klíšťata milují také vůni potu a sladké až květinové tóny. I proto se vyplatí volit vůně a rostliny, které klíšťata nemusí.
Klíště: Foto Pixabay
Vsaďte na mátu a levandule
Jasně. Tyto rostliny klíšťata nemusí. Stejně tak je pro ně odpudivá vůně eukalyptu. Tradičně se používají taktéž přírodní insekticidy typu esenciálních olejů z citronové trávy a podobně. Výborný je samozřejmě i levandulový esenciální olej. Jinak klíšťata nesnáší česnek. Jestliže ho zařadíte do svého jídelníčku, určitě to pomůže.
Rostliny, které odlákají ze zahrady klíšťata: Grafika Chat Day
Zdroje info: Autor, Meta, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12737041/,https://www.globallymealliance.org/blog/the-power-of-plants-in-tick-prevention
Klíště a vajíčka: Náhledové foto Chat Day, fotogalerie Pixabay
The post Okamžitě spálit! Vajíčka klíšťat na zahradu nepatří first appeared on Naše zahrada.