Nákup uzenin. Ty staré lze poznat poměrně jednoduše

Uzeniny do našeho jídelníčku prostě patří. Mnozí odborníci je považují z nezdravé. Chuťově jsou ale tak neodolatelné, že prostě v nákupní koši skončí. Vždyť představit si léto bez takového špekáčku na ohni, klobásky na grilu je takřka nemožné. A co třeba taková kroupová polévka nyní na podzim. Zahřeje naprosto dokonale. U uzených žebrech ani nemá smysl dále psát. Sem tam nám konzumace uzeniny jistě neublíží. Vynikající je i obyčejná šunka. Důležité je ale v obchodě vybrat takovou, která bude zaručeně čerstvá. Poznat to lze vcelku jednoduše.
Kluzký povlak jako jasný znak staré uzeniny
Jestliže si koupíme salám, který bude na povrchu slizký, rozhodně se nevyplatí ho konzumovat. To samé přitom platí třeba i o špekáčcích nebo jakékoli jiné uzenině. Slizký povrch se vytváří na produktech, které už prostě a jednoduše nejsou čerstvé. Proces jeho zkažení už jednoduše započal.
Zápach není na místě
Typický je také pro zkaženou uzeninu zápach. Zkažená uzenina má klasický nakyslý nádech. Jde jakoby o plesnivinu. Pach nápadně připomíná čpavek.
Plesnivý salám: Foto Chat Day
Nepodceňte nákup
Tradičně se u nákupu salámů hovořilo o tom, že je mnohem lepší, když vám salám nakrájí, než když ho berete již nakrájený. Nejde o pravidlo. Některé salámy jsou načatí přímo ve vitrínách klidně i několik týdnů. Ideální je, když vám nakrájí salám přímo z nenačatého kusu, případně z kusu, který byl načatý pouze částečně. Nejhorší jsou zbytky štanglí salámů.
Tip: Jednoduchý návod na uzení masa. Nakládali jsme ho do vakua.
Důležité je správné skladování uzeniny
Nepochybně. Ideální je, když si nakoupenou uzeninu doma zavakuujeme. Nic složitého. Nakrájený salám prostě vytáhneme z papírového nebo plastového obalu a zavakuujeme ho v našem plastovém obalu. Výborné je i vakuování v nádobách, které umožní vždy vytáhnout kousek uzeniny a pak odsát vzduch. Ihned po nákupu musí uzenina logicky do ledničky. Každá chvilka mimo ni degraduje její kvalitu a čerstvost.
Zdroje info: Autor, Meta
Zkažený salám: Náhledové foto Chat Day
The post Nákup uzenin. Ty staré lze poznat poměrně jednoduše first appeared on Naše zahrada.