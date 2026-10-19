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Nákup uzenin. Ty staré lze poznat poměrně jednoduše

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Uzeniny do našeho jídelníčku prostě patří. Mnozí odborníci je považují z nezdravé. Chuťově jsou ale tak neodolatelné, že prostě v nákupní koši skončí. Vždyť představit si léto bez takového špekáčku na ohni, klobásky na grilu je takřka nemožné. A co třeba taková kroupová polévka nyní na podzim. Zahřeje naprosto dokonale. U uzených žebrech ani nemá smysl dále psát. Sem tam nám konzumace uzeniny jistě neublíží. Vynikající je i obyčejná šunka. Důležité je ale v obchodě vybrat takovou, která bude zaručeně čerstvá. Poznat to lze vcelku jednoduše.
Zkažený salám

Zkažený salám

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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