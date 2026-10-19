Borůvky na podzim: už nyní můžete zvládnout výsadbu

Borůvky jsou nejlepší čerstvé, z vlastní zahrádky. Vypěstujte si své vlastní plody – podzim je dobrou příležitostí, kdy se můžete pustit do jejich výsadby. V tuto chvíli je půda ještě teplá, vzduch není příliš horký, takže vaše rostliny mají dostatek času na zakořenění. Přesné datum výsadby stanovte podle aktuálního počasí – obvykle vysazujete mezi září a říjnem. Pokud jsou však dostatečně vysoké teploty, můžete tak činit až do začátku listopadu. Vyhněte se však dnům, kdy je půda rozbahněná, příliš mokrá nebo naopak tvrdá jako kámen.
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