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Borůvky na podzim: už nyní můžete zvládnout výsadbu

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Borůvky jsou nejlepší čerstvé, z vlastní zahrádky. Vypěstujte si své vlastní plody – podzim je dobrou příležitostí, kdy se můžete pustit do jejich výsadby. V tuto chvíli je půda ještě teplá, vzduch není příliš horký, takže vaše rostliny mají dostatek času na zakořenění. Přesné datum výsadby stanovte podle aktuálního počasí – obvykle vysazujete mezi září a říjnem. Pokud jsou však dostatečně vysoké teploty, můžete tak činit až do začátku listopadu. Vyhněte se však dnům, kdy je půda rozbahněná, příliš mokrá nebo naopak tvrdá jako kámen.
Borůvky

Borůvky

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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