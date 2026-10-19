Jarní cibuloviny můžete sadit i na podzim. Je čas vysadit tulipány

Některé cibuloviny na podzim musíme schovat před mrazy, jiné naopak můžeme vysadit. A to je případ jarních druhů jako jsou například tulipány. Patří mezi oblíbené jarní květiny, které nás mohou potěšit bezpočtem barevných kombinací i různými tvary okvětních lístků. Vysaďte je právě teď a na jaře se vás potěší nádherně rozkvetlá zahrada.
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...