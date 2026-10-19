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Jarní cibuloviny můžete sadit i na podzim. Je čas vysadit tulipány

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Některé cibuloviny na podzim musíme schovat před mrazy, jiné naopak můžeme vysadit. A to je případ jarních druhů jako jsou například tulipány. Patří mezi oblíbené jarní květiny, které nás mohou potěšit bezpočtem barevných kombinací i různými tvary okvětních lístků. Vysaďte je právě teď a na jaře se vás potěší nádherně rozkvetlá zahrada.
Cibulky

Cibulky

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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