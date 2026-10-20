Chryzantémy na hrob kupujete rozkvetlé? Brzy je budete vyhazovat. Zahradníci radí opak

Před Dušičkami stojí u vchodu do každého zahradnictví řady chryzantém a oko samo sklouzne k těm nejbohatším, které jsou celé obsypané květy. Vypadají nejlépe a zdá se, že s nimi nemůžete udělat chybu. Jenže právě tyhle rostliny mají to nejlepší za sebou. Pokud však chcete, aby výzdoba na hřbitově vydržela krásná co nejdéle, vyplatí se při výběru zohlednit fázi květu i nadcházející počasí.
Důvod je prostý. Chryzantémy, které se před svátky prodávají, nekvetou samy od sebe. Pěstírny jim podle Univerzity v Kentucky na konci léta uměle zkracují den, rostliny přikrývají tmavou látkou, a tím kvetení spustí přesně na objednávku. Každá rostlina pak má v sobě jen určitý počet poupat. Když je koupíte s většinou z nich už rozvitou, kupujete vlastně jen zbytek jejich kvetení.
Poupata místo květů
Odborníci z univerzit v Kentucky a Texasu se proto shodují: vybírejte rostliny, které jsou plné pevných, ještě zelených a zavřených poupat. Ty se pak na hrobě otevírají postupně, jedno za druhým, a při dobré péči vydrží kvést i měsíc. Přednost dejte kompaktním a zdravým keříkům. Rostliny se žloutnoucími listy, řídkými vytáhlými stonky nebo s několika málo poupaty raději nechte v obchodě.
Pokud se bojíte, že by se poupata do Dušiček nestihla otevřít, existuje rozumný kompromis. Sáhněte po rostlině, na které už pár poupat ukazuje barvu nebo se po obvodu otevřelo několik prvních květů. Máte tak jistotu, že se rostlina opravdu rozvine, a víte i, jakou barvu bude mít, přičemž většina kvetení je teprve před ní. Plně rozkvetlá chryzantéma je jako padající hvězda: na okamžik nádherná, ale než se nadějete, je pryč.
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Jak je zalévat
Chryzantémy potřebují hodně vody, proto je dávejte jen na hroby, kam se dostanete aspoň jednou týdně. Než zalijete, strčte prst do hlíny, a pokud je suchá zhruba po první článek, je čas na vodu. Nelijte ji ale shora na květy a listy. Mokrá poupata a listy rychleji chátrají a hnědnou. Konvičku nasměrujte k okraji květináče přímo ke kořenům, nebo vodu nalijte do misky pod něj. Ani tam ji ale nenechávejte stát dlouho, aby kořeny nezačaly hnít.
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Jedno ale chryzantémy na hřbitově nezvládnou dobře. Mráz. Na zahradě se před mrazivou nocí dají přenést pod střechu, na hrobě to nejde. Při výběru proto sáhněte po odolnějších zahradních chryzantémách, nikoli po choulostivých květinářských, které chlad snesou hůř. Rostlinu přesaďte z tenkého plastového květináče do větší a těžší nádoby. Bude mít víc hlíny, déle udrží vláhu a vítr ji nepřevrátí.
A pokud na hrob přijdete jen na Dušičky, doplňte chryzantémy zelenými rostlinami nebo chvojím, aby výzdoba nezůstala holá, kdyby mráz přišel dřív.
Zdroje info: Autor, https://agrilifetoday.tamu.edu/2026/09/15/10-quick-tips-to-help-your-mums-survive-and-thrive/
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