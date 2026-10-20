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Chryzantémy na hrob kupujete rozkvetlé? Brzy je budete vyhazovat. Zahradníci radí opak

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Před Dušičkami stojí u vchodu do každého zahradnictví řady chryzantém a oko samo sklouzne k těm nejbohatším, které jsou celé obsypané květy. Vypadají nejlépe a zdá se, že s nimi nemůžete udělat chybu. Jenže právě tyhle rostliny mají to nejlepší za sebou. Pokud však chcete, aby výzdoba na hřbitově vydržela krásná co nejdéle, vyplatí se při výběru zohlednit fázi květu i nadcházející počasí.
Chryzantéma na dušičky

Chryzantéma na dušičky

Zdroj: Foto: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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