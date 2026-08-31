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Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restaurace

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Další alkohol už nedostala, a tak vzala spravedlnost do vlastních rukou. Třicátnice v brněnských Ivanovicích popadla květináč a prohodila ho zavřeným oknem restaurace. Nadýchala přitom přes tři promile.
Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restaurace

Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restaurace

Zdroj: MPB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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