Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restauracePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obsluha jí odmítla nalít. Žena v Brně prohodila květináč oknem restaurace
Dnešek se na jihomoravských hradech a zámcích zařadil mezi nejrušnější dny v sezoně. Mnohde museli přidat...
Houbaři již brzy budou mít své pré. Lesy zanedlouho zaplní hřiby, bedlami, liškami i dalšími chutnými...
Vyjížďka na elektrokole nevyšla podle plánu. Padesátnice z Brna vlastní vinou spadla na mokré silnici,...
Břehy Svratky v Židlochovicích na Brněnsku propojí padesátimetrový most. Kovovou konstrukci o váze 72 tun...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →