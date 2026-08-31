Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku muži nepomohl

Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku muži nepomohlPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku mu nepomohl
Brněnská základní škola Chalabalova chystá změnu, která se dotkne stovek školáků. Od nového školního roku...
Ne každý vtip dopadne na úrodnou půdu. O tom se přesvědčil šprýmař z Brna, který zavítal do Obřanské ulice....
Další alkohol už nedostala, a tak vzala spravedlnost do vlastních rukou. Třicátnice v brněnských...
V Brně se od 1. září změní trasy některých linek MHD. Skončí většina letních výluk a linky se z velké části...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →