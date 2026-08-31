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Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku muži nepomohl

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Osmnáctiletý mladík se v noci ze soboty na neděli rozhodl vybít energii na dětském hřišti v Dunajské ulici. Výsledkem byla poničená bezpečnostní výplň skluzavky a vylomená cedule s provozním řádem. Na útěku se převlékl, svědci ho ale poznali.
Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku mu nepomohl

Na dětském hřišti ve Starém Lískovci si hrál po svém. Převlek na útěku mu nepomohl

Zdroj: Městská policie Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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