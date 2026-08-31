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Oslík zapadl u Pohořelic do bahna. Z bryndy ho dostali jihomoravští hasiči

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Jihomoravští hasiči v posledních dnech neřešili jen požáry a další zásahy. Dnes ráno vyrazili také na pomoc oslíkovi, který nedaleko Pohořelic na Brněnsku zapadl do bahna a sám se z něj nedokázal dostat. Záchrana zvířete zabrala zhruba dvacet minut.
Oslík zapadl u Pohořelic do bahna. Z bryndy ho dostali jihomoravští hasiči

Oslík zapadl u Pohořelic do bahna. Z bryndy ho dostali jihomoravští hasiči

Zdroj: HZS JMK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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