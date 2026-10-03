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OBRAZEM: Výlov Tajchu v Liberci před chystanou opravou rybníka

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Ranní mlha, chladno a všudypřítomný pach bahna. V takových kulisách dnes v Liberci probíhal výlov Veseckého rybníka, známého také jako Tajch. Čeká ho totiž rozsáhlá oprava. Už v týdnu začalo jeho vypouštění, dnes rybáři z rybníku vylovili ryby. Fotoaparátem událost zachytil Matyáš Gál.
OBRAZEM: Výlov Tajchu v Liberci před chystanou opravou rybníka

OBRAZEM: Výlov Tajchu v Liberci před chystanou opravou rybníka

Zdroj: Matyáš Gál
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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