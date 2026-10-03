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Velký úspěch pro český zbrojní průmysl: Lotyšsko vybralo houfnice Morana na Tatře, porazily i švédské Archery

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Lotyšská vláda 15. září 2026 rozhodla, že její armáda dostane české samohybné houfnice Morana místo švédských Archerů, které byly ještě osm měsíců předtím oficiálním favoritem.
Česká samohybná houfnice Morana

Česká samohybná houfnice Morana

Zdroj: Excalibur Army
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ArmádníZpravodaj.cz

Články z ArmádníZpravodaj.cz přinášejí aktuální informace z oblasti armády, obrany, vojenských technologií a geopolitického vývoje. Sledují jak dění v českých ozbrojených silách, tak i klíčové mezinárodní události a konflikty, které ovlivňují bezpečnostní situaci ve světě. Obsah se věnuje nejen...

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