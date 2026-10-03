Velký úspěch pro český zbrojní průmysl: Lotyšsko vybralo houfnice Morana na Tatře, porazily i švédské Archery

Pro český obranný průmysl je to moment, na který čekal roky. Nejde o další prezentaci prototypu na veletrhu, ale o reálné vítězství v akvizičním procesu členského státu NATO, a to v přímém souboji s jedním z nejrenomovanějších západních výrobců, švédskou BAE Systems Bofors. Excalibur Army, výrobce Morany ze skupiny CSG, získává první veřejně potvrzenou zahraniční zakázku na svůj nejnovější dělostřelecký systém. A spolu s ním boduje i kopřivnická Tatra, jejíž podvozek tvoří základ celého stroje.
Dva roky, dva favoriti, jedno rozhodnutí
Příběh lotyšského tendru se čte jako thriller s otočkou v posledním dějství. Průzkum trhu začal v květnu 2024. O rok později, 10. června 2025, Lotyšsko podepsalo se Švédskem nezávazný letter of intent na dodávku 18 systémů Archer 8×8. Ještě 13. ledna 2026 lotyšská vláda Archer konceptuálně podpořila a o tři dny později obě země podepsaly společný obranný plán zahrnující výcvik i překlenovací spolupráci.
Jenže pak přišly finální nabídky. A čísla řekla něco jiného než politické deklarace.
Lotyšské ministerstvo obrany v zářijovém oznámení uvedlo, že Archer vyžadoval vyšší finanční zdroje a nabízel relativně dlouhé dodací lhůty. Morana naproti tomu přišla s výhodnější cenou, kratšími termíny a příslibem zapojení lotyšského obranného průmyslu. Lotyšská veřejnoprávní stanice LSM k tomu doplnila, že švédská strana otálela s předložením finální nabídky.
Důležitý detail: nešlo o diplomatickou roztržku. Riga výslovně zdůraznila, že Švédsko zůstává strategickým partnerem, vede brigádu NATO v Lotyšsku a další akvizice systémů Saab pokračují.
Co přesně Morana je a proč na Tatře
Morana je kolová samohybná houfnice ráže 155 mm s délkou hlavně 52 kalibrů. Stojí na čtyřnápravovém podvozku TATRA FORCE 8×8 s centrální nosnou rourou a nezávislými polonápravami, tedy konstrukcí, kterou Tatra prodává jako argument pro průchodnost v těžkém terénu. Klíčové parametry podle
výrobce: Osádka: 3 vojáci Dostřel: 41,5 km Nesená munice: 45 nábojů Příprava k palbě: do 40 sekund Kadence: až 6 ran v první minutě Maximální rychlost: 90 km/h Režim MRSI: ano (více střel dopadajících na cíl současně)
Systém má plně automatické nabíjení a sekundární zbraňovou stanici. Excalibur Army jej představila v červnu 2022 jako vrchol svého dělostřeleckého programu, který začínal modernizací legendární DANA a pokračoval přes 155mm systém DITA.
Morana versus Archer: kde vyhrála a kde ne
Papírové srovnání obou systémů ukazuje, že Lotyšsko nerozhodlo na základě jednoznačné technické dominance Morany. Archer 8×8 má podle BAE Systems dostřel přes 50 km, kadenci až 8 ran za minutu a zaujetí palebné pozice za zhruba 20 sekund. To jsou na papíře lepší čísla.
Parametr Morana Archer 8×8 Ráže 155 mm / 52 155 mm / 52 Dostřel 41,5 km 50+ km Nesená munice 45 nábojů 21 granátů Kadence 6 ran/1. min až 8 ran/min Příprava k palbě ~40 s ~20 s Podvozek 8×8 8×8 Osádka 3 3–4
Morana ale výrazně vede v zásobě munice na vozidle: 45 nábojů proti 21. V praxi to znamená méně logistických jízd k doplnění a delší setrvání v palebné pozici. A hlavně: lotyšské ministerstvo oba systémy označilo za „operačně ekvivalentní“. Rozhodly peníze, čas a ochota hrát lokální průmyslovou hru.
Právě požadavek na zapojení domácího průmyslu není u Lotyšska okrajový detail. Rozpočtový materiál resortu obrany na rok 2026 stanovuje cíl, aby lotyšské firmy plnily 30 a více procent rozsahu velkých kontraktů ozbrojených sil. Kdo věrohodně nabídne servisní nebo výrobní zázemí přímo v Lotyšsku, má strukturální výhodu. Česká strana to zjevně pochopila.
Co to znamená pro český obranný průmysl
Finální cena kontraktu ani přesný počet objednaných kusů nebyly ke dni rozhodnutí zveřejněny; lotyšský státní tajemník to podle agentury LETA odmítl komentovat. Program původně vycházel z požadavku na 18 kolových houfnic, ale finální parametry české varianty zatím známé nejsou. První dodávky se podle lotyšské strany očekávají už příští rok.
Pro Excalibur Army, firmu s více než 600 zaměstnanci a výrobními základnami ve Šternberku a Přelouči, to znamená víceleté vytížení výroby, navázaný byznys pro podvozky Tatra, servis, náhradní díly a výcvik.
CSG v březnu 2026 oznámila dokončení nové výrobní kapacity právě v Excalibur Army; načasování vypadá jako příprava na sériovou produkci.
Podle nás ale největší hodnota leží jinde než v samotných tržbách. Lotyšsko dává Moraně aliační referenci. Český systém NATO ráže 155 mm uspěl v akvizičním procesu jiného členského státu proti zavedenému západnímu konkurentovi. To je vizitka, kterou žádný veletrh nenahradí. CSG navíc Moranu v březnu 2026 předvedla delegaci amerického Detroit Arsenal a aktivně ji tlačí na severoamerický trh.
Průlom, ne lavina (zatím)
Potenciál domino efektu existuje: reference v NATO, kompatibilita s americkou i standardní aliační municí včetně přesně naváděné, zájem americké strany. Druhý veřejně potvrzený zákazník ale zatím oznámen nebyl, takže o rozjeté lavině psát nelze. K české armádě rovněž v otevřených zdrojích není dohledatelné rozhodnutí o nákupu Morany.
Co ale říct lze s jistotou: český obranný průmysl právě dokázal, že v technologicky náročné kategorii kolových 155mm houfnic dokáže konkurovat nejlepším na světě, a vyhrát. Ne papírovým knockoutem v každém parametru, ale chytrou kombinací ceny, termínů, terénní mobility tatrovácké platformy a průmyslové diplomacie. Přesně tak se dnes vyhrávají zakázky v NATO.
Zdroj:
ArmádníZpravodaj.cz
Autor:
Aleš Kratochvíl