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Kýble plné e-cigaret. Celníci v Liberci zabavili nelegální zboží za statisíce

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E-cigarety schované v kýblech od jídla, nikotinové sáčky i nebezpečné psychomodulační látky. Liberečtí celníci zabavili během jediného dne ve dvou prodejnách nelegální zboží za téměř 200 tisíc korun. Prodejcům teď hrozí až tři roky vězení.
Kýble plné e-cigaret. Celníci v Liberci zabavili nelegální zboží za statisíce

Kýble plné e-cigaret. Celníci v Liberci zabavili nelegální zboží za statisíce

Zdroj: Celní správa ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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