Startuje důležitá proměna nemocnice ve Frýdlantu. Získá novou moderní budovu

Poklepáním na základní kámen začala v pátek 2. října ve Frýdlantu symbolicky hlavní etapa modernizace nemocnice ve Frýdlantu. Modernizace, na kterou město i obyvatelé spádové oblasti celého Frýdlantského výběžku čekají řadu let.
„Poslední velká investice ve frýdlantské nemocnici proběhla na přelomu 80. a 90. let, kdy se dostavěl pavilon F. Od té doby se tady nedělalo nic velkého. Až někde v roce 2008, tuším, došlo k rekonstrukci fasády a střechy na hlavní budově úplně na začátku areálu. Ale jinak se tady bohužel moc neinvestovalo. To, že se Krajské nemocnici Liberec (KNL) podařilo ve spolupráci s námi připravit modernizaci a dnes ji zahájit, je proto pro celý region skvělá zpráva,“ říká místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka, který má ve Frýdlantu zdravotnictví ve své gesci.
„Ve Frýdlantu chceme dlouhodobě poskytovat kvalitní ambulantní a následnou péči. Současné budovy a technické zázemí nám to ale v řadě ohledů komplikují. Investicí z vlastních prostředků vytváříme lepší podmínky pro pacienty i zaměstnance a zároveň upravujeme areál tak, aby jeho provoz dával smysl i v příštích desetiletích. Samotné nové prostory samozřejmě péči nezajistí, pro práci zdravotníků jsou ale nezbytné,“ říká generální ředitel Krajské nemocnice Liberec Richard Lukáš. Budova bývalého dětského oddělení bude zcela přestavěna. Stavba řadu měsíců nebude příliš vidět, přesto čile poběží
Hlavní stavební etapa, která právě začíná, navazuje na dokončené přípravné práce.
„Při nich prošel obnovou energoblok včetně záložního dieselagregátu a vysokonapěťová trafostanice, uskutečnily se potřebné přeložky rozvodů a přemístěna byla márnice. Tato technická příprava umožnila zahájit další část proměny areálu,“ podotýká mluvčí KNL Václav Řičář.
Stavební práce budou probíhat ve dvou etapách.
„Začneme rekonstrukcí objektu, ve kterém bude nová kotelna a musejí se připravit všechny sítě, tak, aby se přepojily do stávajících objektů. To bude probíhat zhruba 10 měsíců,“ říká Václav Brodský, technický ředitel společnosti SYNER. Půjde o obnovu vodovodu, kanalizace, energetických rozvodů a rozvodů medicinálních plynů. Teprve poté se stavba přesune k budově bývalého dětského oddělení.
„Zatím se tak bude odehrávat spousta věcí v podzemí, protože potřebujeme posílit připojení plynu, elektřiny, slaboproudých, internetových kabelů a tak dále a taky kanalizace je tady v havarijním stavu. Jak na to každý kašlal ze všech sil celá léta. Takže teď dlouho nebude vidět, že něco roste a že tady něco vzniká. Ten dům, který bude následovat po zboření takzvané dětské nemocnice, letos nebude a příští rok spíš až tuhle dobou. Ale vše se bude dít tak, jak se to má dít. Jenom chci upozornit lidi, kteří budou hledat ten stavební ruch, že ho budou muset hledat v podzemí,“ uvádí ředitel nemocnice. Bývalá márnice bude sídlem nové kotelny. Nový pavilon s historickými prvky
Výraznou proměnou projde ve druhé polovině příštího roku dlouhodobě nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení.
„I nová budova bude dvoupodlažní, ale bude delší než ta původní. Vznikne z ní pavilon s ambulantními provozy, rehabilitací, laboratořemi, odběrovými pracovišti a zázemím pro personál, které je nesmírně důležité, protože tady zatím nikde nebylo. Se sousední nemocniční budovou bude nový pavilon spojovat chodba,“ vypočítává místostarosta Frýdlantu.
Z původní budovy budou zachovány zkrášlující prvky v průčelí, které zachovají stávající ráz nemocnice a novou budovu přirozeně začlení do areálu.
Stavební práce pak zahrnou i komunikace, zpevněné plochy a zeleň.
Místo pro nové ambulance
Po dostavění nové budovy vznikne v areálu frýdlantské nemocnice více místa pro ambulance.
„Samozřejmě bychom si jejich vyšší počet přáli, ostatně je to naše práce, abychom sem jednak přilákali lékaře a pak také pro obyvatele výběžku rozšiřovali pestrost ambulancí,“ říká Stodůlka.
Zvýšení počtu ambulancí se nebrání ani ředitel nemocnice.
„Může tu být například psychologická poradna nebo další ambulance. Zjistíme, jaká poptávka bude po dalších odborných ambulancích, co si budou místní občané přát a co budou potřebovat. My se budeme snažit tu poptávku potom dohnat nabídkou,“ dodává Lukáš. Bývalé dětské oddělení bude kompletně přestavěno. Zakázku získal Syner, nabídl o 80 milionů nižší cenu
Veřejnou zakázku získala společnost SYNER, s.r.o., s cenou 227,5 milionu korun bez DPH oproti původní předpokládané hodnotě 311 milionů. Firma má se stavbou zdravotnických zařízení zkušenosti. Dokončení stavby je plánováno na jaro 2029.
Firma ještě před zahájením prací řeší, jak co nejméně zasahovat do chodu nemocnice.
„Náročnou součástí této stavby bude koordinace rekonstrukcí, přístavby a obnovy sítí s každodenním chodem nemocnice. Jednotlivé práce musíme naplánovat tak, aby na sebe navazovaly a co nejméně zatěžovaly pacienty i personál. Využijeme při tom zkušenosti z dalších nemocničních staveb, kde je úzká spolupráce s provozovatelem stejně důležitá jako samotné technické řešení,“ doplňuje Václav Brodský, technický ředitel společnosti SYNER. Nejen nemocnice, v blízkosti se staví i stanoviště záchranky
Zatímco modernizace areálu nemocnice teprve začíná, jen o kousek dál už panuje čilý stavební ruch. Na louce za nemocnicí totiž vyrůstá nová výjezdová základna pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje.
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„Pro 24 tisíc obyvatel Frýdlantského výběžku jsou nemocnice a stanoviště zdravotnické záchranné služby nezbytným předpokladem dostupnosti zdravotní péče a tím i kvalitního života v tomto regionu. Když Krajská nemocnice Liberec frýdlantskou nemocnici přebírala, bylo nejdůležitější její péči zachovat a dát jí dlouhodobou perspektivu. Dnes se může dál rozvíjet. Liberecký kraj je majoritním akcionářem KNL a zároveň ve Frýdlantu investuje 108 milionů korun do nové základny zdravotnické záchranné služby. Modernizace nemocnice spolu s novým zázemím pro záchranáře výrazně posílí zdravotnické zázemí celého Frýdlantska,“ uvádí hejtman Martin Půta. Modernizace nemocnice je jasný signál – počítá se s ní „Nemocnice k Frýdlantu patří a pro město je důležité vědět, že se s ní dlouhodobě počítá. Modernizace vrátí život do dosud nevyužívané části areálu a nabídne pacientům i personálu prostředí odpovídající současným nárokům na zdravotní péči. Pro obyvatele celého Frýdlantského výběžku je podstatné, aby se na zdejší nemocnici mohli spolehnout a co nejvíce potřebné péče dostali blízko svého domova,“ uzavírá místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.