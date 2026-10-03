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Startuje důležitá proměna nemocnice ve Frýdlantu. Získá novou moderní budovu

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Frýdlantská nemocnice rozjíždí klíčovou modernizaci za více než 227 milionů korun. Nevyužívaný objekt bývalého dětského oddělení se promění v nový pavilon s ambulancemi, rehabilitací i laboratořemi. Pacientům i personálu přinese prostředí odpovídající současným nárokům a moderní zázemí.
Startuje důležitá proměna nemocnice ve Frýdlantu. Získá novou moderní budovu

Startuje důležitá proměna nemocnice ve Frýdlantu. Získá novou moderní budovu

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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