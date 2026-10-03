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KVÍZ: Základy ruštiny - 10 slov, která potřebujete znát

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Dennívýzva
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Kde ruský jazyk využijete v zahraničí? Mimo Ruskou federaci se ruština používá i v zemích východní Evropy a Asie. Mezi tyto země patří Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán anebo například Uzbekistán.
KVÍZ: Základy ruštiny - 10 slov, která potřebujete znát

KVÍZ: Základy ruštiny - 10 slov, která potřebujete znát

Zdroj: GoodStudio / Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:30

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