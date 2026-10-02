Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Jablonec vstoupil do poháru vítězně. Na Dukle vyhrál díky penaltě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jablonečtí fotbalisté jako pohároví zástupci vstoupili do domácího poháru ve třetím kole na hřišti Dukly Praha. A postupují do osmifinále, jedinou brankou rozhodl ve 35. minutě z penalty Jawo.
Jablonec vstoupil do poháru vítězně. Na Dukle vyhrál díky penaltě

Jablonec vstoupil do poháru vítězně. Na Dukle vyhrál díky penaltě

Zdroj: Dukla Liberec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 18:05

Reklama
Další články z Liberecká Drbna
Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení
Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení
Pošlete strom z Libereckého kraje do Prahy. Metropole dál hledá vánoční strom
Pošlete strom z Libereckého kraje do Prahy. Metropole dál hledá vánoční strom

Liberecký kraj vede v počtu zaslaných tipů na pražský vánoční strom, ten pravý se ale stále nenašel. Žádný...

Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra
Nejroztomilejší souboj roku: Jablonecký Voříšek ovládne Letní scénu Eurocentra

Jablonec nad Nisou zažije velkolepou přehlídku psích dovedností. Už tuto sobotu 3. října hostí Letní scéna...

Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom
Babí léto vydrží do poloviny příštího týdne. Pak přijde zlom

Teplého a slunečného počasí si v Libereckém kraji užijeme o nadcházejícím víkendu a také v několika dalších...

Tragický požár v Liberci. Jeden člověk zemřel, tři se zranili
Tragický požár v Liberci. Jeden člověk zemřel, tři se zranili

Osm jednotek hasičů zasahovalo při nočním požáru v liberecké čtvrti Dolní Hanychov, kde hořel rodinný dům....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

Všechny články tohoto autora →
Liberecká Drbna
Další články z kategorie Liberecký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníLiberecký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.