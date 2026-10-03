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Ve skále stojí obří neznámý muž. O staletí později kolem něj postavili kostel a místo dostalo jméno Dům ďábla

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V severním Súdánu je do žulové skály vytesaná postava v životní velikosti, o níž nevíme, koho představuje ani kdy přesně vznikla. Možná šlo o kušitského vládce nebo značku politické hranice. Pozdější generace ale místo četly úplně jinak: postavily kolem něj křesťanskou stavbu a nakonec ho obestřely legendami.
Ve skále stojí obří neznámý muž. O staletí později kolem něj postavili kostel a místo dostalo jméno Dům ďábla

Ve skále stojí obří neznámý muž. O staletí později kolem něj postavili kostel a místo dostalo jméno Dům ďábla

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 13:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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