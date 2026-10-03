14 tisíc domácností v Česku dostane optiku zdarma díky miliardové dotaci. Zjistěte, jestli je váš region na seznamu

Dne 9. července 2026 operátor oznámil, že v rámci programu OP TAK (Vysokorychlostní internet, výzva I.) pokryje optikou přibližně 14 tisíc domácností v takzvaných bílých místech české mapy. Výstavba má být hotová nejpozději do poloviny roku 2029. Pro domácnosti v dotčených oblastech to znamená jednu konkrétní věc: zřízení optické přenosové sítě k domu a standardní instalaci přípojky nebudou platit. Slovo „zdarma“ se ale vztahuje právě na tuto infrastrukturu, samotnou internetovou službu T Fiber si zákazník objednává a platí zvlášť, až když je přípojka připravená. Nejde tedy o roky internetu bez účtů, ale o odstranění bariéry, která dosud bránila lidem v dotčených obcích vůbec se k optice dostat.
Které regiony jsou ve hře
T-Mobile v tiskové zprávě jmenuje sedm oblastí: Karlovarsko, Trutnovsko, Pardubicko, Šumpersko, Ostravsko, Brněnsko a obecně východ republiky. Jenže skutečný záběr je širší, než napovídá tento výčet.
Na
webu T-Mobilu jsou zveřejněné konkrétní projektové kódy (IO 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 14 II, 15, 15 II, 15 III, 16 a 27). Když se toto číslování spáruje s intervenčními oblastmi, které definuje MPO ve veřejné konzultaci, vyjde najevo, že dotovaná výstavba zasahuje nejméně do těchto okruhů: Sušice – České Budějovice – Třeboň Hořice – Nový Bydžov – Hradec Králové Vrchlabí – Trutnov Frýdlant – Liberec – Turnov – Jilemnice Opava – Odry – Ostrava – Český Těšín Krnov – Bruntál – Rýmařov – Šternberk Konice – Prostějov – Olomouc Králíky – Šumperk – Zábřeh – Jeseník Mohelnice – Litovel – Uničov Boskovice – Moravská Třebová Lipník nad Bečvou – Vsetín – Rožnov pod Radhoštěm
Důležité upozornění: samotný „region na seznamu“ ještě neznamená, že přípojka povede právě k vašemu domu. Přesnou adresu je nutné ověřit přímo u T-Mobilu, který na svém webu nabízí kontrolu dostupnosti optiky na konkrétní adrese.
Proč zrovna tato místa a jak velký je problém
Výběr lokalit nebyl náhodný. Program OP TAK cílí na místa, kde pevné připojení nedosahuje stanovených rychlostních parametrů, tedy na oblasti, do kterých se komerční výstavba optiky dlouhodobě nevyplatila. A těch není málo.
Podle zprávy ČTÚ za rok 2024 mělo pokrytí sítěmi VHCN 55,6 % českých domácností. U čisté optiky (FTTH/B) to bylo 40,6 %. Česko tak stále zaostává za unijním průměrem. Data ČTÚ z konce roku 2025 ukazují, že 28,1 % základních sídelních jednotek mělo méně než dvacetiprocentní pokrytí přípojkami o rychlosti 100 Mb/s a vyšší.
Kraje, do kterých dotace míří, patří k hůře pokrytým. Náš přepočet z
otevřených dat ČTÚ ukazuje podíl základních sídelních jednotek s pokrytím 100 Mb/s a vyšším alespoň na 80 % adres:
Kraj Podíl ZSJ s nad 80% pokrytím Pardubický 29,7 % Královéhradecký 34,7 % Karlovarský 37,7 % Zlínský 37,7 % Moravskoslezský 41,5 % Olomoucký 45,4 % Celostátní průměr 53,9 % Jihomoravský 63,5 %
Jihomoravský kraj vyčnívá, jeho nadprůměrné číslo naznačuje, že „Brněnsko“ v dotačním seznamu znamená spíš slabší části kraje než samotné Brno, které je pokryté výrazně lépe.
Co přesně dostanete a co ne
T-Mobile u dotačních projektů slibuje připojení až 2 Gb/s. Pro domácnosti, které dnes surfují rychlostí jednotek megabitů přes starý DSL kabel, je to výrazný skok. Samotná výzva přitom stanovuje minimální požadavky na rychlost podle kategorie projektu, mimo jiné 150/50 Mb/s v kategorii A a 1 Gb/s / 200 Mb/s v kategorii B.
Zásadní je ale rozlišit, co je zdarma a co ne:
Zdarma: vybudování optické přenosové sítě k domu a standardní instalace. Přípojka nezavazuje k odběru služeb. Za peníze: internetová služba T Fiber, kterou si domácnost objednává samostatně po dokončení přípojky.
Domácnost o dotaci nežádá sama, výstavbu řídí T-Mobile. U bytových domů operátor potřebuje souhlas majitele nebo SVJ, teprve pak může zahájit stavbu. Harmonogram po jednotlivých obcích zatím veřejně vypsaný není, známý je jen konečný termín: polovina roku 2029.
Jak si ověřit svou adresu a co dělat, když na seznamu není
Praktický postup má dva kroky. Nejprve zkontrolujte, zda vaše obec nebo její část spadá do některé z podporovaných intervenčních oblastí podle podkladů MPO. Pak ověřte konkrétní adresu přímo na
webu T-Mobilu, kde operátor nabízí kontrolu dostupnosti optiky.
Pokud vaše obec na seznamu chybí, u této již schválené výzvy se toho příliš změnit nedá. Podporované oblasti jsou předem vymezené a projekty mají přidělené registrační kódy. Prostor ale existuje pro budoucí kola. Starostové a zástupci obcí mohou poslat podnět na adresu
pokryti@ctu.cz, kterou provozuje ČTÚ pro signalizaci nedostatečného pokrytí. T-Mobile má na svém webu také formulář pro obce, které chtějí řešit budoucí výstavbu.
Za zmínku stojí i širší kontext: T-Mobile není jediný, kdo dotace čerpá. CETIN na své stránce zveřejňuje 25 projektových oblastí v OP TAK, tedy širší veřejně viditelný seznam než T-Mobilových 14 projektů. Na infrastruktuře CETINu přitom staví služby i O2 a další poskytovatelé. Celková alokace výzvy byla navýšena na 5,5 miliardy korun, T-Mobilova částka kolem 1,25 miliardy korun je tedy zhruba čtvrtinou celého balíku.
Čtrnáct tisíc domácností nezní jako revoluce v zemi, kde T-Mobile sám uvádí, že vysokorychlostní internet zpřístupnil už 1,4 milionu domácností. Pro obce, kde se dosud nikdo neodvážil kopnout do země, to ale může znamenat první optický kabel vůbec.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík