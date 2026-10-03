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Dramatický požár kamionu u Žďárku: Hlavní tah z Liberce na Turnov hodinu stál

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Dopravu na hlavním tahu z Liberce do Turnova dnes motoristům zkomplikoval požár kabiny polského kamionu u Žďárku. Rychlostní silnice I/35 ve směru na Turnov byla hodinu zcela neprůjezdná a tvořily se kolony. Provoz se podařilo obnovit po 11. hodině alespoň v jednom jízdním pruhu.
Dramatický požár kamionu u Žďárku: Hlavní tah z Liberce na Turnov hodinu stál

Dramatický požár kamionu u Žďárku: Hlavní tah z Liberce na Turnov hodinu stál

Zdroj: HZS LK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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