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O2 láká na spuštění 5G+, tedy čistokrevné 5G

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Vidíte na svém mobilním telefonu již nějakou dobu 5G připojení k mobilní síti? Tak vězte, že se nejednalo a nejedná o plnohodnotné 5G. Jedná se...
O2 láká na spuštění 5G+, tedy čistokrevné 5G

O2 láká na spuštění 5G+, tedy čistokrevné 5G

Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 13:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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