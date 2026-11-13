Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy. Když toužíte najednou napumpovat do žil čistý adrenalin a zároveň se pokochat panoramaty jako ze škatulky, nemusíte jezdit na druhý konec světa. Přímo v srdci Masivu Králického Sněžníku se tyčí technický zázrak, ze kterého se mnohým motá hlava. Visutá lávka Sky Bridge 721 na Dolní Moravě vstoupila do podvědomí lidí raketovým tempem. Prestižní americký týdeník Time ji dokonce zařadil mezi nejúžasnější lokality celé planety.
Rekordní konstrukce zavěšená mezi dvěma horskými hřebeny
Stavba tohohle architektonického skvostu spolkla přes dvě stě milionů korun a vyžadovala obrovské množství houževnatosti. Lávka propojuje hřeben Chlum s horou Slamník a ve svém nejvyšším místě se vznáší téměř sto metrů nad dnem hlubokého údolí. Šestice masivních ocelových lan drží celou váhu s naprostou jistotou, přičemž každé z nich zvládne tah několika stovek tun. Chodník je široký pouhých 120 centimetrů, takže jakmile zafouká horský vítr, pocítíte jemné pohoupání pod nohama.
Lávka svou délkou 721 metrů na čas sesadila z trůnu portugalskou Aroucu. Přestože ji nedávno o necelé dva metry přeskočil maďarský Most národní jednoty u Nového Města pod Šiatrem, český unikát si zachovává neopakovatelný horský půvab.
Cesta časem s rozšířenou realitou a zábava pro celé rodiny
Vstup na ocelové lanoví začíná hned u horské chaty Slaměnka. Jakmile přejdete na druhou stranu údolí, čeká vás naučná stezka s názvem Most času. Pomocí mobilní aplikace s rozšířenou realitou i klasických informačních tabulí poodhalíte příběh jedné lokální rodiny na pozadí historických událostí od roku 1935 až po dnešek. Trasa vás dovede bezpečně zpátky k výchozímu bodu.
Pro cestu do údolí můžete zvolit klasickou pěší procházku, terénní koloběžky nebo nejdelší mamutí horskou dráhu u nás, která měří přes tři kilometry a nabízí nespočet parádních zatáček.
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Foto: Pixabay
Kdy vyrazit a jak si ušetřit čekání ve frontě
Horský resort funguje v celoročním provozu s výjimkou krátkých přestávek určených pro pravidelné revize a údržbu ocelových lan. Vzhledem k obrovskému zájmu turistů z Česka i zahraničí se vyplatí rezervovat si časový slot a zakoupit vstupenky na internetu s předstihem, což vám ušetří jak peníze, tak zdlouhavé stání u pokladen.
V sousedství lávky stojí za návštěvu také známá Stezka v oblacích nebo obří dětský Mamutíkův vodní park. Kombinace těchto atrakcí dělá z Dolní Moravy perfektní cíl pro víkendový výpad s celou rodinou.
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Použité zdroje: Autorský text, https://www.dolnimorava.cz/sky-bridge-721 https://prazsky.denik.cz/cestovani/v-magazinu-time-se-mezi-nejlepsi-mista-sveta-dostal-visuty-most-na-dolni-morave-20220713.html, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/nejdelsi-visuty-most-pro-pesi-na-svete-sky-bridg
Náhledové foto a fotogalerie: Tomas.drapal / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
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