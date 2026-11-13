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Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy

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Ocelová lávka nad hlubokou propastí: Český unikát na Dolní Moravě uchvátil svět a láká k testu odvahy. Když toužíte najednou napumpovat do žil čistý adrenalin a zároveň se pokochat panoramaty jako ze škatulky, nemusíte jezdit na druhý konec světa. Přímo v srdci Masivu Králického Sněžníku se tyčí technický zázrak, ze kterého se mnohým motá hlava. Visutá lávka Sky Bridge 721 na Dolní Moravě vstoupila do podvědomí lidí raketovým tempem. Prestižní americký týdeník Time ji dokonce zařadil mezi nejúžasnější lokality celé planety.
Sky Bridge 721, Dolní Morava visutý most, Stezka v oblacích, Horský resort Dolní Morava, Mamutí horská dráha

Sky Bridge 721, Dolní Morava visutý most, Stezka v oblacích, Horský resort Dolní Morava, Mamutí horská dráha

Zdroj: Tomas.drapal / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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