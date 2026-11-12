Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dalo se očekávat, že bude pouze otázkou času, než se velké AI společnosti začnou poohlížet po oblastech, ve kterých by bylo možné naplno využít jejich...
Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

Zdroj: Wired
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 09:32

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Google Gemini míří do Apple CarPlay: AI konverzace přímo ve vašem autě
Google Gemini míří do Apple CarPlay: AI konverzace přímo ve vašem autě
Odemykání domu mobilem: Google přináší digitální klíče do Peněženky
Odemykání domu mobilem: Google přináší digitální klíče do Peněženky

Dnešní smartphony jsou nabité technologiemi a kromě Wifi a mobilního připojení mají samozřejmě k dispozici...

V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON
V Evropě ji nikdo neznal, nyní značka BYD prodává víc elektromobilů než Tesla a chystá se na veletrh e-SALON

Není to tak dlouho, co čínského výrobce Build Your Dreams znala pouze hrstka nadšenců. Dnes již firma patří...

Android 17 QPR2 přináší vylepšený multitasking, Auracast a nové možnosti nastavení
Android 17 QPR2 přináší vylepšený multitasking, Auracast a nové možnosti nastavení

Google již nějakou dobu nevydává jen jednou za rok novinky v rámci systému Android. Uvolňuje některé...

Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet
Apple začne kontrolovat obsah sdílený přes iCloud. Pokud budete sdílet škodlivý obsah, může vám zablokovat účet

Apple plánuje utahovat šrouby v bezpečnosti svého cloudového úložiště iCloud. S příchodem aktualizací iOS...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.