Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo Whiteboard

Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo WhiteboardPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Anthropic rozšiřuje Claude o vlastní kancelářský balík. Přidává funkce pro schůzky, tabulky nebo WhiteboardZdroj: Wired
Článek byl publikován 12.11.2026 09:32
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