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Nová série Honor 700 dostane zítra tři zástupce

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Tisková konference k zbrusu nové sérii telefonů od čínské společnosti Honor sice proběhne až zítra v pátek třináctého, ale ještě před startem došlo k úniku...
Nová série Honor 700 dostane zítra tři zástupce

Nová série Honor 700 dostane zítra tři zástupce

Zdroj: Honor 700 - celá série | Zdroj: Fonearena
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 12.11.2026 19:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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