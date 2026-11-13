iPhone umí při nabíjení mluvit a říkat vlastní hlášky. Stačí si nastavit automatizaci v aplikaci Zkratky

Tento trik se pravidelně vrací na TikTok i do technologických médií. Naposledy ho jako „znovuobjevenou funkci“ popsal magazín Tom’s Guide v dubnu 2026. Princip je jednoduchý: v aplikaci Zkratky vytvoříte osobní automatizaci, která se spustí ve chvíli, kdy k iPhonu připojíte nabíječku. K tomuto spouštěči přidáte akci Mluvit text a napíšete vlastní hlášku. iPhone ji pak při každém připojení nabíječky přečte nahlas. Může jít o českou, anglickou nebo třeba i pozpátku napsanou větu. Funkce funguje na iPhonu i iPadu, při kabelovém i bezdrátovém nabíjení. Celé nastavení zabere jen několik desítek sekund.
Jak přesně se to nastaví
Postup v aktuálních verzích systému vypadá následovně:
- Otevřete aplikaci Zkratky a přejděte na kartu Automatizace.
- Klepněte na Nová automatizace a v seznamu spouštěčů vyberte Nabíječka.
- Zvolte, zda má hláška zaznít při připojení, odpojení, nebo v obou případech.
- Přidejte akci Mluvit text.
- Do textového pole napište vlastní hlášku. Může to být cokoli od „Nabíjení spuštěno“ až po „Jsem hladový, dej mi šťávu“.
- Volitelně upravte hlas, jazyk, rychlost řeči a výšku tónu.
- Nastavte automatické spouštění bez nutnosti potvrzení a automatizaci uložte.
Hotovo. Při příštím připojení iPhonu k nabíječce, ať už kabelem, nebo položením na bezdrátovou nabíjecí podložku, zazní vaše hláška.
Čeština funguje, ale chce správné nastavení
Apple uvádí češtinu mezi podporovanými jazyky pro mluvený obsah, takže iPhone dokáže český text přečíst s odpovídající výslovností. Je ale potřeba správně nastavit akci Mluvit text: ručně vyberte češtinu a dostupný český hlas. Pokud ponecháte výchozí angličtinu, iPhone se bude snažit česká slova vyslovovat podle anglických pravidel. Výsledek pak může znít asi tak přesvědčivě jako turista, který si na Staroměstském náměstí objednává svíčkovou.
Aplikace Zkratky je zdarma, bývá předinstalovaná v systému a v App Storu je uvedena jako kompatibilní už od iOS 12. Nejde tedy o funkci dostupnou pouze na nejnovějších modelech. Spousta uživatelů o ní jen neví, protože ji nenajde v nastavení baterie, ale právě v automatizacích aplikace Zkratky.
Vtípek, nebo praktický nástroj?
Největší potenciál pro virální videa mají samozřejmě absurdní hlášky. Stejný mechanismus ale může být i praktický. Můžete si například nastavit hlasové potvrzení, že se nabíjení skutečně spustilo. Hodí se to třeba v noci, kdy nechcete kontrolovat displej. Podle MacRumors fungují hlasová upozornění prostřednictvím akce Mluvit text i při zapnutém tichém režimu. Hlášku byste tedy měli slyšet, i když máte na boku telefonu aktivovaný tichý režim.
Možností je ale mnohem víc. V aplikaci Zkratky můžete vytvořit několik automatizací pro různé situace nebo v jedné zkratce použít podmínku Pokud/Jinak. Díky tomu může telefon pronášet jinou hlášku ráno a jinou v noci. Spouštěč Nabíječka navíc rozlišuje připojení a odpojení, takže si můžete nastavit třeba připomínku „Nezapomeň mě vzít“, která zazní ve chvíli, kdy telefon odpojíte od nabíječky.
Co když to začne vadit
Vypnutí je stejně jednoduché jako samotné nastavení. V aplikaci Zkratky otevřete kartu Automatizace, vyberete příslušnou položku a vypnete její spouštění. Automatizace zůstane uložená, ale přestane se aktivovat. Pokud ji chcete odstranit úplně, přejeďte po ní v seznamu prstem doleva a potvrďte smazání.
A co Android? Samsung nabízí vlastní funkci Režimy a rutiny, Google zase automatizace prostřednictvím Asistenta. Podobné možnosti existují i u dalších výrobců, jejich dostupnost a nastavení se ale liší podle konkrétního telefonu a verze systému. Na iPhonu je postup přímočařejší: vše vyřídíte v jediné aplikaci, která je běžně součástí systému.
Osobní automatizace v aplikaci Zkratky rozhodně nejsou novinkou roku 2026. Apple je nabízí a dokumentuje už řadu let. Přesto stojí za pozornost. Jde o jednoduchý trik, který je ukrytý v aplikaci, kolem níž spousta uživatelů jen bez povšimnutí prochází. Přitom stačí minuta nastavení a telefon vám při každém připojení nabíječky řekne přesně to, co chcete slyšet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman