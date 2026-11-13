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iPhone umí při nabíjení mluvit a říkat vlastní hlášky. Stačí si nastavit automatizaci v aplikaci Zkratky

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Stačí pár klepnutí v nativní aplikaci Zkratky a iPhone nahlas přečte libovolnou větu, jakmile ho připojíte k nabíječce. Není to nic nového.
Apple iPhone XS, nabíjení

Apple iPhone XS, nabíjení

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 14:39

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