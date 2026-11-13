5 aplikací pro sdílení polohy, které nepatří Applu ani Googlu. Fungují na jakémkoliv telefonu a jsou zdarma

Každá z těchto aplikací přistupuje ke sdílení polohy jinak než vestavěné nástroje Applu a Googlu, a právě v tom spočívá jejich výhoda. Glympse odešle dočasný odkaz, který si příjemce otevře v prohlížeči, takže nemusí nic instalovat. Life360 je založená na rodinných kruzích, historii pohybu a upozorněních na konkrétní místa. WhatsApp umožňuje sdílet polohu přímo v chatu, a to buď jako jednorázovou informaci, nebo živě. Snapchat prostřednictvím Snap Map zobrazuje polohu vybraným přátelům na sociální mapě. Signal zase umožňuje poslat aktuální souřadnice v šifrované zprávě. Všech pět aplikací funguje na iPhonu i Androidu a není vázáno na Apple ID ani účet Google. Například Google Maps sice také umožňuje sdílet polohu prostřednictvím odkazu, oficiálně však maximálně na 24 hodin. Jednotlivé aplikace nabízejí odlišné způsoby použití, cílí na různé skupiny uživatelů a mají také rozdílné požadavky na příjemce.
Co přesně znamená „zdarma“ a „jakýkoliv telefon“
Všech pět aplikací je zdarma ke stažení a základní funkce sdílení polohy lze používat bez placení. Každá z nich však nabízí také volitelné placené funkce nebo předplatné. Life360 v českém App Storu nabízí tarif Silver za 89,99 Kč měsíčně a varianty Gold za 149,99 až 289 Kč. Předplatné Snapchat+ začíná na 29 Kč měsíčně. Glympse nabízí prémiové sdílení za 249 Kč měsíčně. Signal si účtuje 49 Kč za šifrované zálohy. Také WhatsApp v českém obchodě zobrazuje volitelné nákupy. Základní používání je tedy zdarma, neznamená to ale, že všechny funkce jsou bezplatné.
A co znamená „jakýkoliv telefon“? Přesnější je mluvit o jakémkoliv podporovaném smartphonu. Life360 vyžaduje iOS 18 nebo Android 10. Výslovně také nepodporuje některá zařízení Huawei a Honor, která mají omezené služby Google. WhatsApp funguje od Androidu 6 a iOS 15.1, Signal od Androidu 6 a iOS 15, Snapchat od iOS 15 a Glympse od iOS 16.6. Pokud tedy máte doma starší telefon s Androidem 5 nebo iPhone 6, můžete narazit na problém s kompatibilitou.
Klíčový rozdíl: musí mít příjemce stejnou aplikaci?
Největší praktický rozdíl mezi těmito pěti aplikacemi nespočívá v mapách ani v přesnosti GPS. Rozhodující je, co musí udělat člověk, kterému polohu posíláte.
- Glympse – stačí otevřít odkaz v prohlížeči. Příjemce nemusí nic instalovat ani si zakládat účet. Ideální řešení, když chcete jednoduše poslat svou polohu komukoliv.
- WhatsApp – příjemce musí být ve vašem chatu na WhatsAppu. Protože ale tuto aplikaci v Česku používá velká část lidí se smartphonem, nepředstavuje to obvykle velkou překážku.
- Signal – sdílení funguje pouze mezi uživateli Signalu. Vzhledem k menší uživatelské základně je větší pravděpodobnost, že budete muset druhou stranu nejprve přesvědčit k instalaci aplikace.
- Life360 – příjemce musí po obdržení pozvánky aplikaci stáhnout a vytvořit si účet.
- Snapchat / Snap Map – polohu lze zobrazit pouze v mobilní aplikaci Snapchat, nikoliv v běžném webovém prohlížeči.
Čím méně kroků musí příjemce udělat, tím větší je šance, že sdílení polohy skutečně využijete. Pro jednorázové situace je proto nejpraktičtější Glympse. Life360 naopak dává smysl především tehdy, když ji už používá celá rodina.
Soukromí: kdo vidí co a jak dlouho
Jednotlivé aplikace přistupují k ochraně soukromí a uchovávání údajů o poloze výrazně odlišně.
WhatsApp výslovně uvádí, že sdílení přesné polohy je chráněno koncovým šifrováním. K obsahu tak nemá přístup ani WhatsApp, ani společnost Meta. Signal jde v ochraně soukromí ještě dál: historii zpráv uchovává výhradně na zařízeních uživatelů a nabízí také mizející zprávy s časovačem až na čtyři týdny. Poloha odeslaná přes Signal se chová jako běžná zpráva a lze ji smazat pro obě strany.
Glympse uchovává osobní lokační data maximálně 48 hodin, poté je oddělí od osobních údajů. Odeslané pozvánky však zůstávají v historii, dokud je ručně nesmažete. Life360 uchovává historii pohybu po dobu 2, 7 nebo 30 dní podle zvoleného tarifu. Jednotlivé záznamy nelze smazat samostatně, jedinou možností je odstranit celý účet. Snapchat staví ochranu soukromí především na možnosti vybrat si, kdo polohu uvidí, a na režimu Ghost Mode, který sdílení polohy úplně vypne.
Pro citlivější komunikaci je nejvhodnější Signal. WhatsApp zase nabízí solidní ochranu při běžném sdílení polohy v chatu. Life360 a Snapchat jsou naproti tomu navržené pro průběžné sdílení polohy, čemuž odpovídá i množství údajů, které o uživatelích uchovávají.
Která aplikace se hodí pro rodinu s dětmi
Life360 je z celé pětice jediná aplikace, která je přímo navržená jako nástroj pro rodinný dohled. Nabízí rodinné kruhy, upozornění na příjezd a odjezd z konkrétních míst, historii pohybu i dočasné kruhy, jejichž platnost lze nastavit na dobu od jednoho dne do dvou týdnů. V českém App Storu je dostupná a Česko nepatří mezi nepodporované země. Čeština však mezi podporovanými jazyky chybí.
Druhou možností je Snapchat, ale především v případě, že ho dítě už samo používá. Prostřednictvím funkce Family Center může rodič požádat o sdílení polohy dospívajícího dítěte a nastavit upozornění na konkrétní místa. Glympse, WhatsApp ani Signal se pro dlouhodobý rodičovský dohled příliš nehodí. Jsou určené spíše pro jednorázové situace, například když chcete dát vědět, že jste na cestě nebo jste bezpečně dorazili.
Dostupnost v Česku a jazyková podpora
Všech pět aplikací je dostupných v českém App Storu i na Google Play. Češtinu mezi podporovanými jazyky výslovně uvádějí WhatsApp a Signal. Glympse, Life360 a Snapchat ji v oficiálních přehledech podporovaných jazyků nemají, takže jejich rozhraní je zpravidla v angličtině nebo v jiném dostupném jazyce podle nastavení telefonu. U Life360 navíc platí, že dostupné funkce i ceny se mohou podle regionu lišit. Ceník v amerických dolarech proto nemusí odpovídat nabídce, kterou uvidíte v českém obchodě.
Pokud hledáte řešení, které klade na příjemce co nejmenší nároky, sáhněte po Glympse. Pro rodinný dohled je vhodnější Life360. Jestli potřebujete jen poslat polohu v aplikaci, kterou už běžně používáte, vystačíte si s WhatsAppem nebo Signalem. Pět aplikací nabízí pět různých odpovědí na stejnou otázku – a žádná z nich není přímo od Applu ani Googlu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman