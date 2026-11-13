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5 aplikací pro sdílení polohy, které nepatří Applu ani Googlu. Fungují na jakémkoliv telefonu a jsou zdarma

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Glympse, Life360, WhatsApp, Snapchat a Signal: pět aplikací třetích stran, které sdílí polohu napříč Androidem i iOS a zdarma.
Mobilní telefon Huawei, sdílení polohy

Mobilní telefon Huawei, sdílení polohy

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 12:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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