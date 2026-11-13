Detaily o levnějším iPhonu 18e unikly: Apple stále odmítá 120Hz displej, i když ho mají i telefony za 4 tisíce

Koncem října 2026 se na čínské sociální síti Weibo objevil příspěvek uživatele Digital Chat Station, který podrobně popisuje parametry dosud nepředstaveného iPhonu 18e. Podle snímku obrazovky, který převzala zahraniční média, má telefon dostat 6,12palcový OLED displej s obnovovací frekvencí pouhých 60 Hz, nový 2nm čip A20, jediný 48Mpx zadní fotoaparát a pravděpodobně také vylepšenou 24Mpx přední kameru. Představení se očekává na jaře 2027. Apple zatím existenci telefonu ani žádný z uvedených parametrů oficiálně nepotvrdil. Digital Chat Station má však podle
MacRumors poměrně dobrou historii úniků informací z dodavatelského řetězce.
Nejvíce pozornosti budí právě 60Hz displej. V českých obchodech totiž dnes najdete telefony s obnovovací frekvencí 120 Hz, a dokonce i 144 Hz, za zlomek očekávané ceny iPhonu 18e. Xiaomi Redmi 15 5G stojí 3 990 Kč a nabízí 144 Hz, HONOR X7d vyjde na stejnou částku a má 120Hz displej. Xiaomi Redmi 15C s 120Hz panelem pořídíte za 3 190 Kč a Motorola Moto G06 za 3 090 Kč. Nejde přitom o ojedinělé výjimky, ale o běžnou výbavu telefonů v této cenové kategorii. Apple ji u svého údajně dostupnějšího modelu, který by měl stát kolem dvaceti tisíc korun, nadále opomíjí.
Co přesně z úniku vyplývá
Říjnový únik není ojedinělý. Už v červnu 2026
MacRumors informoval, že iPhone 18e nedostane displej ProMotion a zůstane u LTPS panelu s obnovovací frekvencí 60 Hz. Říjnový příspěvek tuto informaci potvrzuje a přidává další podrobnosti: čip A20 vyráběný 2nm procesem společnosti TSMC, hlavní fotoaparát s rozlišením 48 Mpx a možný upgrade přední kamery z 12 Mpx u současného iPhonu 17e na 24 Mpx.
Právě čip A20 je jednou z nejzajímavějších položek celého úniku. Podle
oficiálního přepisu konferenčního hovoru TSMC z července 2025 má 2nm výrobní proces N2 nabídnout o 10 až 15 % vyšší výkon při stejné spotřebě, případně o 25 až 30 % nižší spotřebu při zachování výkonu ve srovnání s předchozí generací N3E. V praxi by to mohlo znamenat především delší výdrž baterie a větší výkonovou rezervu pro náročnější funkce umělé inteligence v budoucích verzích iOS. Analytik Ming-Chi Kuo navíc na síti X zmínil, že levnější iPhony s čipem A20 uvedené v první polovině roku 2027 by mohly dostat 9 GB RAM. I to by představovalo posun oproti současnému iPhonu 17e. Proč Apple drží 60 Hz jako hranici
Apple své rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Jeho přístup je ale poměrně předvídatelný a opakuje se už několik let. U levnějších modelů používá zavedené a cenově dostupnější komponenty, které může odebírat z již fungujících výrobních linek. V souvislosti s iPhonem 17e se například psalo o OLED panelu původně používaném v iPhonu 14. U iPhonu 18e se znovu hovoří o technologii LTPS, zatímco 120Hz ProMotion a funkce Always-On mají zůstat výsadou dražších modelů.
Podle nás nejde o technickou překážku. Apple totiž 120Hz displeje používá už od iPhonu 13 Pro, který představil v roce 2021. Důvodem je spíše záměrné odlišení jednotlivých modelových řad. Plynulost displeje patří mezi nejviditelnější rozdíly, kterých si běžný uživatel všimne prakticky okamžitě. Apple ji tak může využívat jako jeden z argumentů, proč si připlatit za dražší model. Kdo bude chtít 120 Hz, bude muset sáhnout minimálně po základním iPhonu 18, který bude pravděpodobně výrazně dražší.
Kolik bude iPhone 18e stát v Česku
Přímý únik ceny pro český trh zatím nemáme, můžeme ale vycházet z cen současných modelů. iPhone 17e Apple
představil 2. března 2026 s cenou od 16 990 Kč. V českém Apple Storu se nyní prodává od 19 990 Kč. Základní iPhone 17 se začal prodávat v září 2025 za 22 990 Kč, aktuálně stojí 25 990 Kč. Cenový rozdíl mezi oběma modely tak zůstává na úrovni 6 000 Kč.
Model Cena při uvedení Aktuální cena (Apple CZ) iPhone 17e 16 990 Kč 19 990 Kč iPhone 17 22 990 Kč 25 990 Kč
Pokud Apple zachová podobnou cenovou strategii, mohl by se iPhone 18e pohybovat v rozmezí 19 990 až 21 990 Kč. Jde samozřejmě o redakční odhad, nikoli o uniklou cenu. Apple však už u současné generace nastavil v Česku cenovou hladinu, od které se lze při odhadu odpíchnout.
Má smysl čekat, nebo koupit 17e teď
Dosavadní úniky naznačují spíše evoluci než revoluci. Displej má zůstat na 60 Hz a zadní fotoaparát bude opět pouze jeden, s rozlišením 48 Mpx. Největšími vylepšeními mají být nový čip A20 a případně kvalitnější přední kamera. Jde o užitečné změny, nikoli však o zásadní generační skok.
Kdo potřebuje nový telefon už nyní a chce zůstat v ekosystému Applu, s iPhonem 17e neudělá chybu. Čekání na nástupce dává smysl především těm, kteří vydrží do jara 2027, chtějí si koupit novější model s delší dobou zbývající softwarové podpory a ocení lepší energetickou efektivitu.
Komu vadí 60Hz displej, tomu ale čekání na iPhone 18e nepomůže. Pokud je prioritou plynulost obrazu a rozpočet je omezený, může být mnohem výhodnější některý z telefonů s Androidem, které nabídnou 120Hz nebo rychlejší displej za zlomek ceny. Pokud naopak upřednostňujete iOS, dlouhou softwarovou podporu a výkon čipu, iPhone 18e by mohl být zajímavou vstupenkou do světa Applu. Jen nepočítejte s nejplynulejším displejem.
Co říká únik o strategii Applu
Podle dostupných informací Apple přechází u levnějších iPhonů na pravidelný roční cyklus modelů s označením „e“. Opouští tak dosavadní nepravidelný přístup, který známe například z řady iPhone SE. iPhone 18e má být představen na jaře 2027 společně s iPhonem 18 a iPhonem Air 2. Modely iPhone 18 a 18e by měly sdílet čip A20 i vlastní modem C2, lišit se však mají displejem, fotografickou výbavou a celkovým zaměřením.
Přední kamera s rozlišením 24 Mpx by představovala výrazné zlepšení oproti 12 Mpx u iPhonu 17e. Z hlediska samotného rozlišení by navíc překonala i 18Mpx kameru Center Stage v základním iPhonu 17. V prostředí telefonů s Androidem ale 24 Mpx nepředstavuje nic výjimečného. Xiaomi 14T nabízí 32Mpx přední kameru a HONOR 200 dokonce 50Mpx snímač.
Apple tak u iPhonu 18e podle všeho vylepší především to, co se skrývá uvnitř telefonu: čip, operační paměť a možná také přední fotoaparát. Displej, na který se uživatel dívá při každém odemknutí a každém posunutí obrazovky, ale zůstane beze změny. Nejde zřejmě o technické omezení, nýbrž o promyšlenou součást produktové strategie.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman