Windows 11 konečně zrychlí i na počítačích s 8 GB RAM. Microsoft mění správu paměti a rozdíl je až 40 procent

Číslo „až 40 procent“ rozhodně neznamená, že se každý počítač s 8 GB RAM automaticky stane o dvě pětiny rychlejším. Tento údaj pochází z konkrétního zátěžového testu Microsoftu. Ten probíhal na notebooku HP OmniBook 3 s 8 GB operační paměti a procesorem Snapdragon X Plus. Současně na něm běželo dvacet záložek v prohlížeči Edge, video ve 4K rozlišení, rozsáhlé dokumenty ve Wordu, PowerPointu a Excelu, Outlook i Průzkumník souborů. V tomto náročném scénáři se celkový čas potřebný k dokončení testovací sekvence zkrátil o zmíněných 40 procent oproti starší verzi systému z ledna 2026. Microsoft vedle toho uvádí také až o 20 procent rychlejší odezvu systémových prvků, jako jsou nabídka Start, vyhledávání nebo Nastavení, až o 33 procent rychlejší spouštění prohlížeče Edge a až o 20 procent rychlejší start aplikace Teams. Nejde tedy o jednu zázračnou úpravu, ale o soubor desítek změn, které se týkají Windows, internetového prohlížeče i kancelářských aplikací.
Co se ve správě paměti vlastně změnilo
Windows využívá kompresi dat v operační paměti už řadu let. Microsoft ale nyní upravil několik důležitých mechanismů, které rozhodují o tom, jak systém s dostupnou pamětí nakládá.
Za prvé systém účinněji komprimuje méně aktivní data, aby mohla zůstat v operační paměti místo přesunu na výrazně pomalejší disk. Za druhé vylepšil rozhodování o tom, kdy data přesunout do stránkovacího souboru na úložišti a kdy je naopak vrátit zpět do RAM. A za třetí na počítačích s 8 GB paměti krátkodobě upřednostňuje právě používané aplikace před procesy běžícími na pozadí.
Výsledek? Podle blogu Microsoftu může v operační paměti zůstat až o 2 GB více aktivních dat. To odpovídá čtvrtině celkové kapacity 8GB počítače, a právě proto může být přínos na levnějších strojích tak výrazný.
Když se například vrátíte k rozepsanému dokumentu nebo dříve otevřené kartě v prohlížeči, systém nemusí data znovu načítat z disku. Díky tomu ubývá nepříjemných prodlev, během kterých počítač zdánlivě přestane reagovat.
Není to jen Windows, pomáhají i Edge, Teams a Office
Část zrychlení nepochází přímo z jádra Windows. Microsoft totiž upravil také chování prohlížeče Edge a aplikací Microsoft 365. Při práci s více programy současně se tak podle firmy podařilo snížit jejich celkovou spotřebu paměti až o 900 MB.
Samotné aplikace Word, PowerPoint, Excel a Outlook ušetří dohromady přibližně 360 MB operační paměti. Widgety se na počítačích s 8 GB RAM nově načítají až ve chvíli, kdy je uživatel skutečně otevře, čímž se uvolní přibližně 200 MB. Neaktivní karty v Edge se navíc uspávají už po 15 minutách, zatímco dříve k tomu docházelo až po dvou hodinách.
Edge od verze 150 využívá také nový způsob spouštění, který na kompatibilních sestavách Windows 11 zkracuje start prohlížeče až o třetinu. Teams zase nabízejí úsporný režim, který se při nedostatku systémových prostředků aktivuje automaticky. Může například snížit rozlišení kamery, aby při videohovoru zachoval co nejlepší kvalitu zvuku.
Jak aktualizaci získat
Plná sada optimalizací vyžaduje Windows 11 verze 26H2, konkrétně sestavení 26300.9818 nebo novější. Aktualizace vyšla 28. října 2026 jako volitelná náhledová verze pod označením KB5127936.
Čeští uživatelé ji najdou v nabídce Nastavení → Windows Update → Upřesnit možnosti → Volitelné aktualizace. Kdo nechce instalovat náhledovou verzi systému, může počkat na její standardní vydání. Microsoft potvrdil, že nové optimalizace zahrne také do některé z následujících bezpečnostních aktualizací.
Pro dosažení všech popisovaných přínosů je potřeba mít aktualizovaný také Edge (verze 150 nebo novější), Teams a aplikace Microsoft 365. Žádné ruční nastavování komprese paměti ani stránkování není nutné. Vše probíhá automaticky na pozadí.
Stačí teď 8 GB na všechno?
Rozhodně ne. Ostatně ani Microsoft netvrdí, že by 8 GB RAM bylo ideální pro každého. Ve svém podpůrném materiálu o paměti označuje tuto kapacitu za rozumný základ pro běžné každodenní používání. Pro 3D modelování, pokročilý střih videa nebo náročné datové úlohy ale doporučuje alespoň 16 GB.
Softwarové optimalizace mohou levnějšímu notebooku s 8 GB RAM prodloužit životnost a zpříjemnit běžnou práci. Při používání kancelářských aplikací, prohlížení webu a současném spuštění několika programů může být rozdíl opravdu znatelný. Počítač se 16 GB RAM z něj ale neudělají.
Zajímavý je také jeden výsledek testování: notebook Dell XPS 13 s 8 GB RAM z roku 2026 dosahoval v některých úlohách přibližně stejného výkonu jako konfigurace se 16 GB paměti z roku 2021. Je však nutné počítat s tím, že na výsledku se podílí také novější procesor a celkově modernější hardwarová platforma. Samotný přínos optimalizace správy paměti proto nelze odlišit od výkonnostního posunu způsobeného novějším hardwarem.
Na českém trhu přitom notebooky s Windows 11 a 8 GB RAM stále patří mezi běžné modely v levnější a kancelářské kategorii. Pro jejich majitele může jít o jednu z nejvýraznějších změn ve Windows za poslední rok. Ne proto, že by počítač najednou zrychlil o 40 procent při každé činnosti, ale proto, že systém lépe hospodaří s omezenou pamětí a omezuje právě ty prodlevy, které jsou na 8GB strojích nejvíce otravné.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda