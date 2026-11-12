Vyzkoušeli jsme nové Epico kryty a skla pro iPhone Duo

Ve zkratce: Výrobce Epico představil novou řadu příslušenství pro iPhone Duo, zahrnující aramidové i odolné plastové kryty se stojánkem. Nabídku doplňují antireflexní ochranná skla ve verzích pro použití s krytem i bez něj za cenu 900 Kč. Prémiový kryt Epico UNUM SlimAramid Mag+ nabízí podporu MagSafe a Qi2 při tloušťce pouhých 1,2 milimetru.
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Epico má nové kousky příslušenství na nejnovější ohebný telefon od Applu, na iPhone Duo. Nám se pár kousků od ochranných skel po kryty dostalo do redakce. Pojďme si je představit a ukázat, jak na iPhone Duo v realitě vypadají.
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Pojďme začít tím, co mě osobně nejvíce zaujalo. Tímto produktem je ochranný kryt z aramidu pod názvem Epico UNUM SlimAramid Mag+ Case iPhone Duo Qi2. Ten je tedy vyrobený z aramidového vlákna, které připomíná karbon. Je velmi tenký s tloušťkou 1,2 mm a zároveň pevný. Povrch krytu je matný a jen mírně chytá otisky od silně mastných prstů. Na telefon sedí pěkně, je ale třeba ho přilepit.
Nové kryty Epico na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
To je však běžná součást většiny krytů na ohebné telefony. Jeho horní část je totiž velmi tenká. Pocitově je příjemný na dotek a telefonu dodává zase trochu jiný vzhled, který však stále působí luxusním dojmem. K námi testovanému stříbrnému telefonu ale podle mě nejde tak dobře jako k tmavé verzi iPhone Duo. Pokud bych měl vytknout jednu maličkost tak je to ostřejší hrana u pantů iPhonu.
Aramid case Epico na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
V balení najdete také ochranné sklíčko na modul fotoaparátu na zádech. Potěší také plná kompatibilita s MagSafe a Qi2. Cenovka za tento kryt není malá, stojí kolem dvou a půl tisíce korun.
Aramid case Epico na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Epico HeroStand Mag+ kryt iPhone Duo se stojánkem
Další kryt je takový přesný opak předchozího. Jedná se o průhledný plastový kryt, který zaujme vestavěným hliníkovým stojánkem. Díky tomu si lze rozložený telefon pohodlně opřít o stůl. Zároveň mi přijde tento obal poměrně bytelný jakkoliv jeho hlavním použitým materiálem je tvrzený plast TPU.
Epico HeroStand Mag+ kryt iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Stejně jako aramid case i tento má výřez pro boční tlačítko s TouchID a pro Camera Control. Jelikož se ale jedná o tlustší masivnější obal, tak přední displej je po jeho nasazení poměrně dost zapuštěný. Tohle ale částečně vyřeší aplikace ochranného skla.
Epico HeroStand Mag+ kryt iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Skla Epico AntiReflective
Když už se bavíme o těch sklech, Epico nám poskytlo na iPhone Duo dva kousky z jeho nabídky. Obě skla jsou si podobná ale liší se svým účelem. První použijete pokud máte aplikovaný kryt. Epico zmiňovalo, že kompatibilita je ověřena s jejich kryty ale hádám, že bude fungovat i s většinou jiných. Toto sklo je mírně ořízlé a není tedy plně do hran.
Epico AntiReflective Glass skla na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie
Pokud naopak žádný obal na iPhone Duo nemáte, pak je pro vás AntiReflective Glass 3D. Toto sklo je až k úplné hraně a má také takový malý černý rámeček. Pokud si s ním dáte telefon do obalu, bude moc velké. Potěšující vlastností je však antireflexní vrstva, téměř stejná jakou má samotný displej před aplikací skla. Cenovka obou skel se pohybuje kolem devíti stovek.
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Osobně jsem aplikoval právě toto sklo, jelikož iPhone Duo neplánuji používat s obalem na rozdíl od mého kolegy Michala Krále, kterého můžete znát z našeho podcastu. Ten si zase oblíbil právě aramidový obal a jemu se tak hodí první zmíněné sklíčko.
Aplikované Epico AntiReflective Glass 3D; zdroj: Dotekománie
Nakonec nám dorazily také ochranná skla na čočky objektivů. Jejich cenovka se pohybuje kolem tří stovek.
Nové příslušenství Epico na iPhone Duo; zdroj: Dotekománie