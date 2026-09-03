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Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazu

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Aktualizace GeForce 616.56 měla připravit karty na nové hry, části uživatelů ale přinesla blikání obrazu, černé a bílé záblesky i změny barev. Nvidia už problém řeší a testuje opravu.
Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazu

Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazu

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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