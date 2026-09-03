Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nvidia má problém. Nový ovladač GeForce způsobuje blikání obrazu
6G nemá přinést jen vyšší rychlosti a nižší latenci. Qualcomm při představení své vize ukázal síť, která...
Evropská unie zařadila ChatGPT mezi největší internetové vyhledávací služby. Společně s Redditem a Robloxem...
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu a řada hráčů kvůli němu plánuje koupit novou konzoli. Rozhodování...
Google zpřísní pravidla pro aplikace v obchodě Google Play. Nové požadavky se zaměří na spotřebu operační...
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