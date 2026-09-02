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Vědci objevili revoluční materiály, které lépe snášejí horko. Pomohla jim AI

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Tým ze Soulské národní univerzity hledal nové materiály pro keramické kondenzátory. AI pomohla vytěžit data ze 448 studií a prověřit 150 milionů virtuálních složení. Dva vybrané materiály pak vědci skutečně vyrobili.
Vědci objevili revoluční materiály, které lépe snášejí horko. Pomohla jim AI

Vědci objevili revoluční materiály, které lépe snášejí horko. Pomohla jim AI

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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