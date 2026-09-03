GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy
Tým ze Soulské národní univerzity hledal nové materiály pro keramické kondenzátory. AI pomohla vytěžit data...
6G nemá přinést jen vyšší rychlosti a nižší latenci. Qualcomm při představení své vize ukázal síť, která...
Evropská unie zařadila ChatGPT mezi největší internetové vyhledávací služby. Společně s Redditem a Robloxem...
Grand Theft Auto VI vychází 19. listopadu a řada hráčů kvůli němu plánuje koupit novou konzoli. Rozhodování...
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