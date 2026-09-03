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GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy

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GTA 6 ještě nevyšlo, přesto už dokázalo ovládnout Netflix. Sedmadvacetiminutová ukázka hry nasbírala za čtyři dny 31,1 milionu zhlédnutí a dostala se na první místo ve většině sledovaných zemí.
GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy

GTA 6 ovládlo Netflix. Za pouhých 27 minut porazilo všechny anglické filmy

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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