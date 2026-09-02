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6G má být chytřejší než 5G. Kritici se obávají ztráty soukromí

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6G nemá přinést jen vyšší rychlosti a nižší latenci. Qualcomm při představení své vize ukázal síť, která bude pomocí AI analyzovat okolí i data z chytrých brýlí. Vedle technologických možností se okamžitě otevřela také debata o ochraně soukromí.
6G má být chytřejší než 5G. Kritici se obávají ztráty soukromí

6G má být chytřejší než 5G. Kritici se obávají ztráty soukromí

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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