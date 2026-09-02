6G má být chytřejší než 5G. Kritici se obávají ztráty soukromí

Společnost Qualcomm pokračuje v propagaci šesté generace mobilních sítí, která by podle současných plánů měla dorazit na přelomu desetiletí. Na konferenci 6G Leadership Day v kalifornském San Diegu firma představila nejen technické novinky, ale také konkrétní scénáře využití. Zatímco některé slibují efektivnější provoz sítí a nižší spotřebu energie, jiné vyvolaly okamžitou kritiku odborníků na ochranu soukromí.
Největší pozornost vzbudila technologie označovaná jako ISAC, tedy Integrated Sensing and Communication. Jde o koncept, ve kterém základnové stanice mobilní sítě nebudou pouze přenášet data, ale současně pomocí rádiových signálů, kamer a výpočetního výkonu analyzovat své okolí.
Qualcomm uvádí, že takový systém může pomoci například s odhalováním dronů v okolí letišť nebo při práci záchranných složek. Během prezentace ale zaznělo také vyjádření Durgy Malladiho, výkonného viceprezidenta společnosti Qualcomm, podle kterého by síť měla dokázat „detekovat a klasifikovat každý objekt“ a vytvořit téměř kompletní přehled o dění v síti. Právě tato formulace okamžitě rozvířila debatu o možném zneužití podobných technologií.
Na otázky ohledně soukromí reagoval Malladi tím, že veřejnosti bude potřeba lépe vysvětlit princip fungování celé technologie. Prezident americké asociace CTIA Ajit Pai zároveň upozornil, že Spojené státy stále nemají jednotný federální zákon upravující ochranu soukromí při podobném sběru dat. Přiznal přitom, že lidé mají oprávněná očekávání, že jejich soukromí bude chráněno.
Chytré brýle mají vytvářet digitální vzpomínky
Další část prezentace se zaměřila na zařízení, která mají být pro 6G stejně důležitá jako dnes chytré telefony. Qualcomm počítá s tím, že lidé budou běžně používat několik zařízení využívajících umělou inteligenci současně. Významnou roli mají sehrát chytré brýle vybavené kamerami.
Podle viceprezidenta společnosti Hemantha Sampatha budou tato zařízení průběžně pořizovat snímky okolí a vytvářet osobní kontext i digitální vzpomínky. Umělá inteligence pak bude schopna odpovědět například na otázku, kde uživatel naposledy odložil hrnek s kávou, nebo připomenout užití léků podle předmětů rozpoznaných v domácnosti.