Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha CentauriPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri
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