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Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri

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Neziskový projekt Fermi Explorer Mission chce do konce roku 2029 vyslat první sondu cíleně k jiné hvězdné soustavě. Zamíří k Alpha Centauri, která leží asi 4,4 světelného roku od Země. Cesta má trvat přibližně 80 000 let.
Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri

Start v roce 2029, cíl za 80 000 let. První sonda má zamířit k Alpha Centauri

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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