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Nový senátor Půta se vzdá imunity ve své korupční kauze

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Liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj), který byl zvolen do Senátu za obvod Česká Lípa, senátorské imunity nevyužije. Půta je nepravomocně odsouzen v korupční kauze, v níž ale vinu odmítá.
Nový senátor Půta se vzdá imunity ve své korupční kauze

Nový senátor Půta se vzdá imunity ve své korupční kauze

Zdroj: Facebook Martin Půta
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 15:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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