Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala

V pondělí 28. dubna 2025 ve 12:34 zhasla Caja Mágica. Celostátní výpadek proudu ochromil Španělsko a madridský turnaj se během pár vteřin propadl do chaosu. Elektronické čárové rozhodování přestalo fungovat, nad centrálním kurtem zůstala viset kamera na lanech a hráčky čekaly v potemnělých prostorách. O sedmnáct měsíců později z toho dne vytáhla Daniela Hantuchová dvě historky, které nyní obíhají tenisový svět. Podle ní si tým Igy Šwiatekové v době, kdy turnaj řešil bezpečnost a základní provoz, objednal teplé kuře. Polská média se proto obrátila na pořadatele i na českou televizi. A obě instituce odpověděly prakticky jedním hlasem: tohle je její názor, ne náš.
Kuře na jedenáctou a taška se špinavým prádlem
Bývalá slovenská tenistka, dnes komentátorka a dlouholetá spolupracovnice madridského turnaje, vystoupila v tenisové talk show KANÁR+. Epizoda číslo 37 nesla název „Finanční krize WTA a rozmazlené tenistky“. Vedle Hantuchové v ní seděly Klára Koukalová a Andrea Sestini Hlaváčková. Celý 43minutový záznam je dostupný na Apple Podcasts.
Podle přepisů, které zveřejnila polská, slovenská a česká média, popsala Hantuchová dvě situace:
- Kuře během blackoutu: mentální koučka Šwiatekové Daria Abramowiczová měla v době, kdy se turnaj vypořádával s následky výpadku, požádat o teplé kuře na jedenáctou hodinu.
- Špinavé prádlo: Šwiateková jí podle jejích slov při jiné příležitosti osobně přinesla špinavé oblečení a zeptala se, co s ním má dělat.
Druhou historku Hantuchová rámovala generačně. Sama by si prý něco takového vůči „někomu z předchozí generace“ nedovolila. Odtud se dostala k obecnější kritice: části dnešních tenistek podle ní chybí respekt a vděčnost vůči lidem, kteří okruh vybudovali. Hráčky prý dostaly velkou svobodu a „dělají si, co chtějí“.
Jako protipříklad uvedla vlastní zkušenost. Když kdysi kvůli únavě odmítla hráčskou akci, hrozila jí tučná pokuta. Oblékla se a šla. Hráčky z první pětky žebříčku WTA se podle ní nedaly přesvědčit ani k desetiminutové aktivitě s hlavním sponzorem. Carlos Alcaraz a Jannik Sinner prý s podobnými požadavky problém neměli.
Co se v Madridu skutečně stalo
Kauzu má smysl rozložit na tři vrstvy. Každá stojí na jinak pevných základech.
První vrstva je doložená. Blackout se stal a turnaj zasáhl tvrdě. Oficiální oznámení Mutua Madrid Open z téhož dne uvádí, že výpadek zasáhl infrastrukturu areálu a pořadatelé po konzultaci s úřady z bezpečnostních důvodů zrušili denní i večerní program. Divákům doporučili areál opustit. Agentura AP napočítala 22 zrušených zápasů. WTA zbývající pondělní utkání přesunula na úterý.
WTA zaznamenala i to, kde byla Šwiateková. Seděla se svým týmem v potemnělém hráčském salonku a čekala, až se dohraje zápas Dimitrova s Fearnleym na stadionu Manola Santany. Je to nejbližší oficiální stopa k vyprávění Hantuchové. Potvrzuje však jen místo a čas, nikoli kuře.
Jak vypadala realita hráček, popsala Coco Gauffová: netekla voda, a tak se musela umýt vlhčenými ubrousky. Logistické komplikace byly skutečné a těžké pro všechny.
Druhá vrstva je také doložená. Hantuchová ta slova v pořadu Canal+ Sport skutečně řekla. Stanice to nepopírá, naopak poslala polským novinářům plný záznam.
Třetí vrstva doložená není. Požadavek na teplé kuře, epizoda s prádlem, přesný tón a okolnosti komunikace mají zatím jediný zdroj, a to samotnou Hantuchovou. Šwiateková ani Abramowiczová se veřejně nevyjádřily, jak výslovně uvádí slovenský Šport.sk.
Od pražského studia po španělské titulky
Časová osa ukazuje, jak rychle se debata ve studiu proměnila v mezinárodní kauzu.
|Datum
|Co se stalo
|28. dubna 2025
|Blackout v Madridu, zrušení programu
|14. října 2026
|Zveřejnění epizody KANÁR+ #37
|15. října 2026
|Šport.sk a Przegląd Sportowy Onet přebírají výroky
|16. října 2026
|Kauza proniká do španělského deníku AS
|19. října 2026
|Przegląd publikuje reakce turnaje a Canal+ Sport
|20. října 2026
|Sport.cz shrnuje mezinárodní poprask
Rozhodující krok udělal Grzegorz Podolski z deníku Przegląd Sportowy. Nespokojil se s přebíráním virálních citátů a obrátil se přímo na zdroje. Zeptal se madridských pořadatelů, zda historky Hantuchové odpovídají realitě. Stejný dotaz dostala i stanice, která výroky odvysílala.
Na rychlém šíření se podepsala kombinace tří prvků. Jméno Šwiatekové, které v Polsku hýbe titulními stránkami. Ostrý tón bývalé hráčky s autoritou člověka ze zákulisí. A detaily natolik bizarní, že se samy nabízejí ke sdílení. Teplé kuře uprostřed celostátního blackoutu je obraz, který se nezapomíná.
Turnaj i stanice: její názor, ne náš
Za madridský turnaj odpověděl Rafael Plaza. Jeho vyjádření je pozoruhodné hlavně tím, co v něm chybí. Turnaj historky nepotvrdil ani nevyvrátil. Uvedl pouze, že Hantuchová u turnaje naposledy pracovala v roce 2025 a že její výroky jsou jejími osobními názory, nikoli stanoviskem pořadatelů.
Nezazněly odpovědi na otázky, které by kauzu rozsekly. Jak se během blackoutu řešilo jídlo? Měly hráčky přístup k prádelním službám? Existovaly stížnosti na chování Šwiatekové či jejího týmu? Mlčení se dá číst různě. Podle nás nejspíš jako snaha nedostat se do sporu ani s bývalou spolupracovnicí, ani s jednou z největších hvězd okruhu.
Canal+ Sport reagoval prostřednictvím Jiřího Hoška, šéfa sportovní sekce. Podle Przeglądu poslal kompletní záznam pořadu a uvedl, že virální citáty byly „ve značné míře vytržené z kontextu“. Zdůraznil také, že Hantuchová „přijela do Prahy jako host“ a „není členkou našeho týmu“.
Formulace stojí za pozornost. Ještě v roce 2025 psal web stanice, že Hantuchová po účinkování u přenosů z Indian Wells projevila zájem o dlouhodobou spolupráci, kterou se Canal+ Sport snažil rozvíjet. Hoškovo vyjádření tedy popisuje stav v době natáčení, nikoli absenci jakýchkoli vazeb. Širší kontext epizody je dohledatelný: debata se točila kolem zhýčkanosti současných hráček a finančních potíží WTA, ne jen kolem Šwiatekové. Konkrétní úryvek, který měl citáty podle Hoška zasadit do jiného světla, však polský deník v plném znění nezveřejnil.
Ani jedna instituce tedy netvrdí, že Hantuchová lže. Obě jen odmítají, aby se její hodnocení četlo jako jejich vlastní. Stanice tím snižuje svou institucionální odpovědnost, nese však odpovědnost vysílací, protože výroky odvysílala. Hantuchová zůstává s reputačním rizikem sama. Přímý důsledek pro její další televizní práci ale žádný zdroj neuvádí.
Dva světy jednoho výpadku
Spor o to, zda byly požadavky „rozmazlené“, zakrývá zajímavější otázku. V den blackoutu se v Caja Mágica potkaly dvě reality.
V té první je hvězdný tým, který funguje podle přesného režimu. Jídlo v určený čas, regenerace, příprava na zápas, jehož začátek nikdo nezná. Z pohledu profesionálního sportu je teplé jídlo na konkrétní hodinu běžná součást plánu. Šwiateková tehdy skutečně čekala na svůj nástup.
V té druhé jsou lidé, kteří turnaj drží pohromadě. Organizátoři bez proudu, bez elektronických systémů, s tisíci diváků, které je třeba bezpečně vyvést, a s úřady na telefonu. Pro ně je kuře na jedenáctou požadavkem z jiné planety.
Hantuchová stála na pomezí obou světů. Jako bývalá hráčka zná nároky okruhu, jako spolupracovnice turnaje viděla zákulisí. Její vyprávění je pohledem jedné strany. Druhá zatím mlčí. Dá se čekat, že pokud se tým Šwiatekové ozve, půjde spíš o reputační obranu než o věcné vysvětlení konkrétních okolností.
Z madridského dne zatím zůstává jediný nesporný obraz: Šwiateková v potemnělém salonku, Gauffová s vlhčenými ubrousky a nad prázdným kurtem visící kamera, kterou nikdo nemohl stáhnout dolů. Kdo si v té tmě o co řekl, ví zatím jen ten, kdo tam stál. A většina z nich mlčí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář