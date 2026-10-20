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Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala

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Teplé kuře během blackoutu a taška špinavého prádla. Historky Daniely Hantuchové o Šwiatekové z pořadu Canal+ Sport doputovaly až do Polska a Španělska.
Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala

Hantuchová popsala historku se Šwiatekovou a vzbudila mezinárodní poprask. Česká stanice se od ní distancovala

Zdroj: Tatiana / Creative Commons / CC-BY-SA
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 20.10.2026 13:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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