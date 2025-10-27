Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 Kč

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Sběratelé se v posledních letech začali zajímat o minci, která má špatně vyražené datum. Pochází sice z roku 2019, je však velmi vzácná a má milionovou hodnotu.
Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 Kč

Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 Kč

Zdroj: Zdroj fotografie: Schlaghecken Josef / Creative Commons / CC0
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 05:26

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:11

Reklama

Zkušenost redakce

Pohled redakce: Proč může výrobní chyba udělat z obyčejné mince sběratelský unikát

Moderní mince vznikají průmyslově v obrovských sériích a jednotlivé kusy mají být prakticky totožné. Právě proto mohou být skutečné chyby vzniklé při ražbě pro sběratele zajímavé.

Může jít například o nesprávně použitou raznici, posunutou ražbu, chybný nápis nebo jinou odchylku, která vznikla přímo v mincovně. Důležité ale je, že chyba musí být autentická. Poškození, které mince utrpěla až v oběhu, z ní chyboražbu neudělá.

Ani pravá výrobní chyba automaticky neznamená milionovou hodnotu. Cenu ovlivňuje počet známých exemplářů, poptávka sběratelů, stav mince i jistota, že jde skutečně o chybu z výroby.

Právě ověření původu je u mimořádně drahých kusů zásadní. Neobvyklá mince v peněžence může být zajímavá, ale vysoké částky se platí především za rarity, jejichž pravost a výjimečnost lze dobře doložit.


Zdroje:

  1. The Royal Mint – Coin Collecting Glossary https://www.royalmint.com/collect/get-into-coin-collecting/coin-collecting-glossary/
  2. The Royal Mint – Collecting coins https://www.royalmint.com/collect/


Další články z Události247.cz
Naléhavé: Uživatelé mobilní aplikace WhatsApp mohou být ve velkých problémech. Podobné typy zpráv vás oberou o peníze
Naléhavé: Uživatelé mobilní aplikace WhatsApp mohou být ve velkých problémech. Podobné typy zpráv vás oberou o peníze
Velký test jogurtů z obchodů: Který je ten nejkvalitnější v poměru cena/výkon? Tady je odpověď
Velký test jogurtů z obchodů: Který je ten nejkvalitnější v poměru cena/výkon? Tady je odpověď

Hodnotitelé se zaměřili na množství živých kultur, obsah živin a také vůni, chuť a konzistenci jogurtů....

Viděli jste je stokrát, přesto u zápletek tápete. 10 detailů z českých filmů, které dnes 9 z 10 lidí poplete
Viděli jste je stokrát, přesto u zápletek tápete. 10 detailů z českých filmů, které dnes 9 z 10 lidí poplete

Pelíšky, Kolja, Vrchní, prchni! i další české klasiky zná skoro každý. Jak dobře si ale vybavíte jejich...

Večerníček jsme sledovali všichni, ale hrdiny bez obrázků plete 9 z 10 dospělých. Zkuste, kolik jich poznáte jen podle příběhu
Večerníček jsme sledovali všichni, ale hrdiny bez obrázků plete 9 z 10 dospělých. Zkuste, kolik jich poznáte jen podle příběhu

Stačí pár vět o ději a obrázky nejsou potřeba. Ověřte si, jestli byste poznali slavné večerníčkové hrdiny...

Pan Tau uchvátil celé generace, ale bez nápovědy paměť klame. Poznáte jeho kouzla, postavy i slavné scény?
Pan Tau uchvátil celé generace, ale bez nápovědy paměť klame. Poznáte jeho kouzla, postavy i slavné scény?

Kouzelná buřinka, černý deštník a laskavý úsměv. Pan Tau bavil děti i dospělé po celé dekády. Ověřte si v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Události247.cz

Články z Udalosti247.cz přinášejí rychlý a přehledný souhrn událostí, které vzbuzují pozornost veřejnosti – od domácí politiky přes ekonomiku, sociální témata až po dění ve světě. Obsah reaguje na aktuální zprávy srozumitelnou formou, často doplněnou o kontext, postřehy nebo praktické důsledky...

Všechny články tohoto autora →
Události247.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.