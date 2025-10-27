Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 Kč

Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kdo najde tuto minci z roku 2019, může být milionářem. Má hodnotu 1 140 000 KčZdroj: Zdroj fotografie: Schlaghecken Josef / Creative Commons / CC0
Článek byl poprvé publikován 27.10.2025 05:26
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:11
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Proč může výrobní chyba udělat z obyčejné mince sběratelský unikát
Moderní mince vznikají průmyslově v obrovských sériích a jednotlivé kusy mají být prakticky totožné. Právě proto mohou být skutečné chyby vzniklé při ražbě pro sběratele zajímavé.
Může jít například o nesprávně použitou raznici, posunutou ražbu, chybný nápis nebo jinou odchylku, která vznikla přímo v mincovně. Důležité ale je, že chyba musí být autentická. Poškození, které mince utrpěla až v oběhu, z ní chyboražbu neudělá.
Ani pravá výrobní chyba automaticky neznamená milionovou hodnotu. Cenu ovlivňuje počet známých exemplářů, poptávka sběratelů, stav mince i jistota, že jde skutečně o chybu z výroby.
Právě ověření původu je u mimořádně drahých kusů zásadní. Neobvyklá mince v peněžence může být zajímavá, ale vysoké částky se platí především za rarity, jejichž pravost a výjimečnost lze dobře doložit.
Zdroje:
- The Royal Mint – Coin Collecting Glossary https://www.royalmint.com/collect/get-into-coin-collecting/coin-collecting-glossary/
- The Royal Mint – Collecting coins https://www.royalmint.com/collect/
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