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Záclony jsou v Česku minulostí: Tenhle moderní hit rozzáří každý domov

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Záclony slouží jako lapač prachu a jako stínění jednotlivých místností. Dříve byly v domácnostech běžným bytovým doplňkem. Sloužily jako stínění i dekorace. Jenže v současné době jejich oblíbenost klesá. Důvodem jsou jiná...
Záclony jsou v Česku minulostí: Tenhle moderní hit rozzáří každý domov

Záclony jsou v Česku minulostí: Tenhle moderní hit rozzáří každý domov

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 02:54

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:17

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Záclona, roleta nebo žaluzie? Každá řeší jiný problém

Záclony z českých domácností nemusejí mizet jen proto, že se změnily interiérové trendy. Každý typ stínění totiž řeší trochu jiný úkol.

Lehká záclona omezuje pohled zvenčí během dne, ale místnost úplně nezatemní. Závěs může přidat výraznější soukromí a podle materiálu také částečně tlumit zvuk či omezit proudění studeného vzduchu kolem okna.

Žaluzie umožňují přesněji regulovat směr světla, zatímco rolety mohou nabídnout výraznější zastínění. Pokud je hlavním problémem letní přehřívání, účinnější bývá stínění umístěné před vnější stranou skla, protože část sluneční energie zachytí ještě před vstupem do místnosti.

Nejlepší řešení proto není otázkou toho, co je právě moderní. Rozhoduje, zda potřebujeme více soukromí, méně světla, ochranu před letním horkem, nebo jen dekorativně změkčit vzhled pokoje.


Zdroje:

  1. U.S. Department of Energy – Energy Efficient Window Coverings https://www.energy.gov/energysaver/energy-efficient-window-coverings
  2. U.S. Department of Energy – Window Attachments https://www.energy.gov/energysaver/window-attachments


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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