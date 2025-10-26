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Každý týden hodím do záchodu kostku droždí. Trik mi poradil instalatér a funguje skvěle

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Nedělní úklid, okno pootevřené, koupelna voní po mýdle. A pak ten malý rituál: kostka droždí mizí ve víru toalety. Zní to zvláštně, ale pár domácností na tenhle fígl přísahá. Dnes si řekneme, proč ten nápad vznikl, co umí a kde je lepší ubrat plyn.
Opravdu droždí v toaletě pomáhá?

Opravdu droždí v toaletě pomáhá?

Zdroj: kostka droždí
Doba čtení 3 min

Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 10:35

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:14

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Co skutečně žije v septiku a proč do něj není potřeba přidávat droždí

Septik není sterilní nádrž, kterou bychom museli pravidelně „oživovat“. Odpadní voda do něj přirozeně přináší bakterie, kvasinky, houby a další mikroorganismy, které se podílejí na rozkladu organických látek.

Americká agentura EPA proto u běžných domácích septiků nedoporučuje bakteriální ani jiné přísady. Mikroorganismů je v systému za normálních okolností dostatek a přidané přípravky nejsou pro správné fungování nezbytné.

Kostka droždí tedy nemá schopnost septik vyčistit nebo nahradit jeho pravidelnou údržbu. Podstatnější je nepřetěžovat systém nadměrným množstvím vody, nevhazovat do toalety materiály, které tam nepatří, a nechat nádrž podle potřeby odborně vyvážet.

Pokud má septik zápach, špatně odvádí vodu nebo se opakovaně ucpává, řešením není další domácí přísada. Může jít o technický problém, který by měl posoudit odborník.


Zdroje:

  1. U.S. Environmental Protection Agency – Septic Tank Additives Fact Sheet https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P101BVSO.txt
  2. U.S. Environmental Protection Agency – Frequent Questions on Septic Systems https://www.epa.gov/septic/frequent-questions-septic-systems


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Čas pro bydlení

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