Každý týden hodím do záchodu kostku droždí. Trik mi poradil instalatér a funguje skvěle

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Opravdu droždí v toaletě pomáhá?Zdroj: kostka droždí
Článek byl poprvé publikován 26.10.2025 10:35
Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:14
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Co skutečně žije v septiku a proč do něj není potřeba přidávat droždí
Septik není sterilní nádrž, kterou bychom museli pravidelně „oživovat“. Odpadní voda do něj přirozeně přináší bakterie, kvasinky, houby a další mikroorganismy, které se podílejí na rozkladu organických látek.
Americká agentura EPA proto u běžných domácích septiků nedoporučuje bakteriální ani jiné přísady. Mikroorganismů je v systému za normálních okolností dostatek a přidané přípravky nejsou pro správné fungování nezbytné.
Kostka droždí tedy nemá schopnost septik vyčistit nebo nahradit jeho pravidelnou údržbu. Podstatnější je nepřetěžovat systém nadměrným množstvím vody, nevhazovat do toalety materiály, které tam nepatří, a nechat nádrž podle potřeby odborně vyvážet.
Pokud má septik zápach, špatně odvádí vodu nebo se opakovaně ucpává, řešením není další domácí přísada. Může jít o technický problém, který by měl posoudit odborník.
Zdroje:
- U.S. Environmental Protection Agency – Septic Tank Additives Fact Sheet https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=P101BVSO.txt
- U.S. Environmental Protection Agency – Frequent Questions on Septic Systems https://www.epa.gov/septic/frequent-questions-septic-systems
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