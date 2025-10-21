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Toto je nejvyšší doporučená částka na běžném účtu. Cokoli navíc vás okrádá o peníze

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Pokud máte na svém běžném účtu víc peněz, než kolik utratíte za měsíc, přicházíte o tisíce korun ročně. Peníze na běžném účtu jsou tak trochu jako kbelík s dírou. Nahoře sice přiteče výplata, ale dole vám hodnota peněz potichu odtéká pryč.
Jak šetřit opravdu efektivně?

Jak šetřit opravdu efektivně?

Zdroj: Jak šetřit opravdu efektivně?
Doba čtení 4 min

Článek byl poprvé publikován 21.10.2025 20:24

Poslední aktualizace: 20.10.2026 13:09

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Finanční rezerva a peníze na běžném účtu nejsou totéž

Neexistuje jedna univerzální částka, nad kterou by byly peníze na běžném účtu automaticky chybou. Záleží na tom, kolik člověk měsíčně utrácí, jak stabilní má příjem a jak rychle může potřebovat peníze k dispozici.

Běžný účet slouží především k provozu domácnosti. Je logické na něm držet částku na pravidelné platby a určitou rezervu pro neočekávané výdaje. Dlouhodobější finanční rezerva ale nemusí ležet právě tam, zvlášť pokud účet téměř nenese úrok.

Smysluplnější je rozdělit peníze podle účelu. Jedna část je určena na běžné výdaje, další jako rychle dostupná rezerva a peníze, které nebudeme potřebovat delší dobu, mohou mít jiné místo podle časového horizontu a ochoty přijmout riziko.

Při vyšších částkách je dobré myslet také na systém pojištění vkladů. Vklady u jedné banky jsou standardně pojištěny do ekvivalentu 100 000 eur na jednoho klienta.


Zdroje:

  1. Garanční systém finančního trhu – Pojištění vkladů https://www.garancnisystem.cz/pojisteni-vkladu
  2. Česká národní banka – Pojištění vkladů https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/pojisteni-vkladu/


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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznysdenik.cz

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